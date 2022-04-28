Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan dorukta! Anadolu Efes, Olimpia Milano ile kozlarını paylaşacak. Çeyrek final serisinin 4. maçının yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 16:24 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 16:30
Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANADOLU EFES - OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS Haber'de canlı yayınlanacak.

Seride 2-1 önde olan lacivert-beyazlı ekip, rakibini mağlup ettiği takdirde Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı elde edecek.

Serinin ilk maçında rakibini deplasmanda 64-48 yenen Anadolu Efes, 1-0 öne geçti. İtalya'daki ikinci karşılaşmayı AX Armani Exchange Milan 73-66 kazanarak durumu 1-1 eşitliğe getirirken; Anadolu Efes, İstanbul'da rakibine 77-65 üstünlük kurarak seride 2-1 öne geçti.

Anadolu Efes, karşılaşmayı da kazandığı takdirde seriyi 3-1'e taşıyacak ve adını Dörtlü Final'e yazdıracak.



Kaynak: AA
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