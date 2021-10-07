Haberler THY EuroLeague Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (THY Euroleague)

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (THY Euroleague)

THY Euroleague'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Dimitris Priftis yönetimindeki Yunanistan temsilcsi Panathinaikos'a konuk olacak. Geçtiğimiz sezon Yunanistan deplasmanında oynanan maçı Panathinaikos 82-68, İstanul'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 100-74 kazanmıştı. Geçtiğimiz hafta Kızılyıldız'ı mağlup eden Fenerbahçe, 2. haftayı da galibiyetle kapatmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 11:04
Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (THY Euroleague)

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

PANATHINAIKOS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı Oaka Altion Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı beIN Sports Haber canlı yayınlayacak.

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibini evinde 61-57 mağlup etti.

Panathinaikos OPAP ise 2021-2022'deki ilk karşılaşmasında Fransa temsilcisi AS Monaco'ya deplasmanda 75-63 yenildi.

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