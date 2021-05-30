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Son dakika spor haberi: Euroleague'i kazanan ilk Türk başantrenör oldu!

’i kazanan ’ta Başantrenör bu kupayı kazanan ilk Türk başantrenör oldu. Ataman, , ve ’dan sonra kariyerindeki 4. Avrupa kupasını kazandı. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 00:16 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 01:18
Son dakika spor haberi: Ergin Ataman Euroleague'i kazanan ilk Türk başantrenör oldu!

finalinde 'yı geçerek şampiyon olan ilk kez bu kupayı alırken, Başantrenör için de kupanın ayrı bir önemi oldu. Ataman, Euroleague'i kazanan ilk Türk başantrenör oldu. Deneyimli başantrenör ayrıca Avrupa'daki 4. kupasını kazanmış oldu.
Ergin Ataman, başantrenörlük kariyerinde ilk Avrupa kupasını 'nın takımıyla elde etti. Ataman, ile 2001-2002 sezonunda FIBA finalinde İspanyol Pamesa Valencia'yı 81-71 yenerek şampiyonluk yaşadı.

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Başarılı başantrenör, 'ın başında 2011-2012 sezonunda finalinde Fransız ekibi 'u 91-86 yenerek kupaya uzandı. Ergin Ataman, 2016 yılında da ile finalinde 66-62 yenildiği 'nın Strasbourg temsilcisini İstanbul'da 78-67'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

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