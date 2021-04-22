Anadolu Efes - Real Madrid | CANLI

Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk maçında Anadolu Efes, Real Madrid'i 90-63 mağlup etti.

Temsilcimiz rakibi karşısında durumu 2-0'a getirip İspanya'daki maç öncesinde avantajı elde etmek istiyor.

ANADOLU EFES 31-19 REAL MADRID

(2. PERİYOT OYNANIYOR)

1. Periyor sonucu: ANADOLU EFES 22-13 REAL MADRID

ANADOLU EFES REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile Real Madrid arasında oynanacak zorlu mücadele saat 20.00'den itibaren beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

AVRUPA KUPALARINDA 722. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 722. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 721 karşılaşmada 411 galibiyet elde etti, 310 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 474. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 473 müsabakada 254 galibiyet ve 219 yenilgi yaşadı.