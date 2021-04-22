Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Real Madrid | CANLI

- | CANLI

, play-off çeyrek final serisi ikinci maçında ekibi 'i konuk ediyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 19:59 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 20:26
Anadolu Efes - Real Madrid | CANLI

Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk maçında , 'i 90-63 mağlup etti.

Temsilcimiz rakibi karşısında durumu 2-0'a getirip 'daki maç öncesinde avantajı elde etmek istiyor.

ANADOLU EFES 31-19 REAL MADRID

(2. PERİYOT OYNANIYOR)

1. Periyor sonucu: ANADOLU EFES 22-13 REAL MADRID

ANADOLU EFES REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile Real Madrid arasında oynanacak zorlu mücadele saat 20.00'den itibaren ekranlarından naklen yayınlanıyor.

AVRUPA KUPALARINDA 722. MAÇ

Anadolu Efes, kupalarında 722. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 721 karşılaşmada 411 galibiyet elde etti, 310 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

'nde ise Anadolu Efes, 474. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 473 müsabakada 254 galibiyet ve 219 yenilgi yaşadı.

SON DAKİKA