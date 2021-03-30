Haberler THY EuroLeague Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

, 'nin 32. haftasında Alman ekibi 'e konuk olacak. Sarı lacivertliler, bu sezon koç yönetiminde iyi bir form grafiği yakalarken, hedefini final four olarak belirledi. Pek, Bayern - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 16:54
Bayern Münih - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Temsilcimiz Basketbol Takımı, 'nin 32. haftasında 30 Mart Salı akşamı, ekibi 'e konuk olacak. İki takım arasında ligin 4. haftasında 'da yapılan karşılaşmayı Bayern 75-71 kazanmıştı. İşte, Bayern Münih Beko maçına ilişkin detaylar...

, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Almanya ekibi Bayern Münih'e konuk olacak. Münih kentindeki 'un ev sahipliği yapacağı karşılaşma, 30 Mart Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak.

Mücadele beIN Sports Haber kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.

Sarı-lacivertli takım, organizasyonda çıktığı son 16 müsabakada 14 galibiyet aldı. Bayern Münih ise son 10 maçının 7'sini kazanmayı başardı.

Bu sezon Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında oynadığı 31 karşılaşmada 19 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya averajla 6. sırada girdi. Sarı-lacivertlilerle galibiyet ve mağlubiyet sayısı eşit olan Bayern Münih ise 32. hafta öncesinde 5. basamakta yer aldı.

Fenerbahçe Beko ile Bayern Münih, THY Avrupa Ligi'nde 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bu organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 8 maçın 6'sını Fenerbahçe, 2'sini ise Bayern Münih üstün tamamladı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko'da , Bayern Münih'te ise , forma giymeleri halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek.

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