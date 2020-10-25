3 sayıda zirve Wilbekin’in

İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv forması giyen Scottie Wilbekin, 3 sayılık atışlarda en çok isabet bulan isim oldu. 47 dış atışta 15 isabet bulan yıldız basketbolcu, en çok 3 sayılık atış bulanlar listesinde ilk sırayı aldı. A Milli Takım kadrosunda da yer alan Wilbekin'i 14 isabetle Pana'dan Nedovic, 13'le de takım arkadaşı Dorsey takip ediyor.