İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv forması giyen Scottie Wilbekin, 3 sayılık atışlarda en çok isabet bulan isim oldu. 47 dış atışta 15 isabet bulan yıldız basketbolcu, en çok 3 sayılık atış bulanlar listesinde ilk sırayı aldı. A Milli Takım kadrosunda da yer alan Wilbekin'i 14 isabetle Pana'dan Nedovic, 13'le de takım arkadaşı Dorsey takip ediyor.
3 sayıda zirve Wilbekin’in
İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv forması giyen Scottie Wilbekin, 3 sayılık atışlarda en çok isabet bulan isim oldu.
THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 22:47 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50