Anadolu Efes Barcelona Lassa maçı ile THY Avrupa Ligi'nde mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Play Off'lara çok az bir süre kala konumlarını belirlemek isteyen Anadolu Efes ve Barcelona Lassa, Sinan Erdem Spor Salonunda çetin bir mücadele verecek. Peki, Anadolu Efes Barcelona Lassa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte karşılaşma hakkında bazı bilgiler...

Anadolu Efes Barcelona Lassa basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi 25. Hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Barcelona Lassa'yı konuk edecek. 8 Mart Cuma günü saat 20.30'da oynanacak olan mücadele Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Kulüpler düzeyinde Avrupa'nın en prestijli organizasyonunda iyi bir sezon geçiren lacivert-beyazlı ekip, 24 müsabakada 15 galibiyet alırken, 9 kez mağlup oldu. Anadolu Efes, 16 takımlı ligde 4. sırada yer buldu.

Avrupa basketbolunun köklü takımlardan Barcelona Lassa ise 15 galibiyet, 9 mağlubiyetle 5. sırada yer aldı.

14. RANDEVU

Anadolu Efes ile Barcelona, Euroleague'de bugüne kadar 13 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 4 kez rakibini mağlup ederken, İspanyol ekibi ise 9 kez parkeden galip ayrılan taraf oldu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Barca 80-65 kazandı.

AVRUPA KUPALARINDA 646. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 646. maça çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, uluslararası organizasyonlarda oynadığı 645 karşılaşmada 355 galibiyet ve 290 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 398. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu kupada oynadığı 397 karşılaşmada 198 galibiyet ve 199 yenilgi aldı.