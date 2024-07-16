Haberler Haberler EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı! İşte o kadro

EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı! İşte o kadro

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te İngiltere'yi 2-1 mağlup eden İspanya turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. UEFA şampiyonanın sona ermesiyle birlikte en iyi 11'i duyurdu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 15:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı! İşte o kadro

İspanya'nın şampiyonluğuyla sona eren EURO 2024'te en iyi 11 açıklandı.

EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı! İşte o kadro

İşte UEFA'nın belirlediği o kadro...

EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı! İşte o kadro

MAIGNAN - FRANSA

EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı! İşte o kadro

WALKER - İNGİLTERE

EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı! İşte o kadro

CUCURELLA - İSPANYA

EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı! İşte o kadro

SALIBA - FRANSA

EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı! İşte o kadro

AKANJI - İSVİÇRE

EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı! İşte o kadro

FABIAN RUIZ İSPANYA

EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı! İşte o kadro

RODRI - İSPANYA

EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı! İşte o kadro

OLMO - İSPANYA

EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı! İşte o kadro

YAMAL - İSPANYA

EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı! İşte o kadro

WILLIAMS - İSPANYA

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gareth Southgate İngiltere Milli Takımı görevinden ayrıldı
EURO 2024'te en iyiler açıklandı! 3 Türk futbolcu...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLANDI!
BARAJ DOLULUK ORANLARI
ÖSYM YKS sonuç ekranı - TIKLA
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın Avusturya kampı sürüyor! G.Saray'ın Avusturya kampı sürüyor! 15:24
Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri! Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri! 15:15
Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? 14:43
Galler ve Karadağ maçlarını oynayacağı statlar belirlendi Galler ve Karadağ maçlarını oynayacağı statlar belirlendi 14:38
F.Bahçe'nin Lugano mesaisi başladı! F.Bahçe'nin Lugano mesaisi başladı! 14:22
G.Saray Jelert'e teklif yaptı! G.Saray Jelert'e teklif yaptı! 13:22
Daha Eski
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk transfer çalımı! 08:54
F.Bahçe yeni transferini bu sözlerle açıkladı F.Bahçe yeni transferini bu sözlerle açıkladı 09:10
F.Bahçe'nin yıldızı Eyüpspor'a gidiyor! F.Bahçe'nin yıldızı Eyüpspor'a gidiyor! 09:53
G.Saray'da Icardi endişesi! G.Saray'da Icardi endişesi! 10:17
Mbappe Real Madrid'de! Mbappe Real Madrid'de! 10:46
G.Saray'dan tarihi çalım! Okan Buruk onay verdi G.Saray'dan tarihi çalım! Okan Buruk onay verdi 11:10