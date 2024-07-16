EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı! İşte o kadro
Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te İngiltere'yi 2-1 mağlup eden İspanya turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. UEFA şampiyonanın sona ermesiyle birlikte en iyi 11'i duyurdu. İşte detaylar...
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WALKER - İNGİLTERE
CUCURELLA - İSPANYA
SALIBA - FRANSA
AKANJI - İSVİÇRE
FABIAN RUIZ İSPANYA
RODRI - İSPANYA
OLMO - İSPANYA
YAMAL - İSPANYA
WILLIAMS - İSPANYA
MUSIALA - ALMANYA
UEFA'nın paylaşımı...
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