İspanya - Fransa | CANLI MAÇ İZLE | EURO 2024

EURO 2024 heyecanı yarı final devam ediyor. İspanya ile Fransa kozlarını paylaşıyor. İspanya - Fransa maçının haberimizden izleyebilirsiniz.
İSPANYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İspanya - Fransa maçı saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
İSPANYA - FRANSA MAÇI CANLI İZLE📺
İSPANYA - FRANSA MAÇI İLK 11'LERİ İspanya:
İspanya:Simon, Navas, Nacho, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Olmo, Yamal, Williams, Morata
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Kante, Rabiot, Dembele, Kolo Muani, Mbappe
İŞTE MAÇTAKİ GOLLER
⚽️ GOL! Fransa yarı finale golle başladı! Mbappe'nin ortasında Kolo Muani topu ağlara gönderdi! 🇫🇷#EURO2024 pic.twitter.com/b5nSlBgZOL— TRT Spor (@trtspor) July 9, 2024
⚽️ GOL! LAMINE YAMALLLLLL!! O NASIL BİR VURUŞ! OLAĞANÜSTÜ BİR GOL! 🤯🚀 pic.twitter.com/N2hbPqgVSx— TRT Spor (@trtspor) July 9, 2024