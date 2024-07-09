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İspanya - Fransa | CANLI MAÇ İZLE | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. İspanya ile Fransa, yarı final maçında karşı karşıya geliyor. İspanya - Fransa maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 21:52 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 22:26
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İspanya - Fransa | CANLI MAÇ İZLE | EURO 2024

EURO 2024 heyecanı yarı final devam ediyor. İspanya ile Fransa kozlarını paylaşıyor. İspanya - Fransa maçının haberimizden izleyebilirsiniz.

İSPANYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - Fransa maçı saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

İSPANYA - FRANSA MAÇI CANLI İZLE📺

İSPANYA - FRANSA MAÇI İLK 11'LERİ

İspanya: Simon, Navas, Nacho, Laporte, Cucurella, Rodri, Ruiz, Olmo, Yamal, Williams, Morata

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Kante, Rabiot, Dembele, Kolo Muani, Mbappe

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