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Mehmet Büyükekşi: Oyuncularımızı gözlerinden öptüm

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile oynana karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024 Pazar 00:59
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Mehmet Büyükekşi: Oyuncularımızı gözlerinden öptüm

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olduğumuz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Büyükekşi'nin açıklamaları şu şekilde:

"OYUNCULARIMIZI TEK TEK GÖZLERİNDEN ÖPTÜM"

"Turnuvaya başlamazdan önce Avrupa'nın en iyi 5 takımından biriydik. En iyi 4 arasına girmek için çok büyük mücadele verdik. Turnuvanın en iyi oyununu oynadık ilk yarıda. İkinci yarıda şanssızlık vardı. 2-1'den sonra da kaçırdığımız goller vardı. Tüm milli takımımızı, teknik heyeti, oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Bize çok güzel sevinçler yaşattılar. Gurur duyduk. Bugün de milli takımımızla gurur duyuyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak, sonra çeyrek finaldi. 2032'de Avrupa şampiyonluğu hedefliyoruz demiştik. Turnuvanın bu halinde en genç takımız. Gençlerimiz daha da tecrübelenecek, birlikte oynayarak çok daha büyük hedeflere ulaşacaklar. Türk Milli Takımı'nın bu başarıları sürdürülebilir olmalı. En güzel oyunları biz oynadık. Güzel başarılar elde etti takımımız. Teknik direktörümüz Montella'yı, futbolcularımızı, bize ilk günden beri destek veren bütün Türk taraftarlarımızı, TV başında canı gönülden dua eden 85 milyon vatandaşımızı tebrik ediyorum. Türkiye'nin her yerinde dev ekranlar kuruldu, Dolmabahçe'de stadyumda binler maçı birlikte seyretti. Bu başarılar inşallah devam edecek. Sürdürülebilir başaırlar son derece önemli. Yolumuz açık. Dünya Kupası grupları var önümüzde. Uzun zamandan beri Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Bundan sonraki hedef Dünya Kupası'na katılabilmek. İnşallah biz mutluyuz, gururluyuz. Almanya, İtalya, Portekiz gibi takımların hepsi turnuvada yok. Bundan sonra hedefler yarı finaller, finaller olmalı. Cumhurbaşkanımız ile birlikte soyunma odasına gittik, oyuncularımızı tebrik ettik. Hepsini gözlerinden tek tek öptüm. İnşallah yeni turnuvalara yelken açacağız."

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