A Milli Takımı Teknik Direktörü Montella Merih'e verilen cezaya tepki gösterdi!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Ferdi Kadıoğlu, Hollanda maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı UEFA'nın Merih'e verdiği cezaya tepki gösterdi.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

"Her maç farklı, her maçın stratejisi farklı. Her zaman en iyi 11'i sahaya süremiyorsunuz. Her oyuncu ne yapması gerektiğini biliyor. Ben hepsiyle gurur duyuyorum. Bu seviyeye geldiğinizde ideal 11 diye bir şey kalmıyor. Hocanın rolü her şeyin sorumluluğunu üstlenmektir. Bu yüzden eleştiriyi kabul etmek zorundayız. Eleştiriyi kaldıramıyorsanız Teknik direktörlük yapamazsınız."

MONTELLA'DAN CEZA TEPKİSİ

"Merih'e verilen cezanın haksızlık olduğunu düşünüyorum. Merih ile konuştuğumda siyasi değil tarihle alakalı, Türk olmanın gururunu taşıyan bir sembol olduğunu söyledi. Karar mercileri başka bir yorum kattılar. Eksik olacağı için üzüntülüyüz ama bizi tam tersi motive edecek. Yanlış yaptıklarını biliyoruz."

"3 oyuncumuz cezalı durumda. Bu her zaman olan bir şey değil ama yedekte olan oyuncular da her zaman harika maç çıkardılar. Bu yüzden her zaman sakinim. Hangi sistemle oynayacağımızı şu anda açık edemem. Tek söyleyeceğim şey Kaan Ayhan'ın ilk tercih olarak başlaması olacak ama göreceğiz"

İŞTE FERDİ'NİN SÖZLERİ:

Bence Merih'in yaptığı o işaret siyasi bir anlamı yansıtmıyordu. Bunu asla adil olarak görmüyoruz. Diğer oyuncular da bu şekilde düşünüyor.

Hollanda'nın bireysel anlamda çok kaliteli oyuncuları var. Cody ile birlikte oynadım. İyi oyunculara sahip olduklarını biliyoruz. Biz de sahaya tutkuyla çıkıyoruz. Çok güzel bir maç olacak

5 yıl önce bambaşka bir oyuncuydum. Başka bir mevkide oynuyordum ve Hollanda forması giyiyordum. 2 yıl önce Türkiye'yi seçtim ve asla bu kararımdan pişman olmadım. Bu formayı giydiğim için gururluyum.