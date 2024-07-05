Haberler Haberler A Milli Takımı Teknik Direktörü Montella Merih'e verilen cezaya tepki gösterdi!

A Milli Takımı Teknik Direktörü Montella Merih'e verilen cezaya tepki gösterdi!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve oyuncularımızdan Ferdi Kadıoğlu, çeyrek finalde oynayacağımız Hollanda maçı öncesi konuştu. İtalyan çalıştırıcı Merih'e verilen cezaya tepki gösterdi. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 19:46 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 20:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Takımı Teknik Direktörü Montella Merih'e verilen cezaya tepki gösterdi!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Ferdi Kadıoğlu, Hollanda maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı UEFA'nın Merih'e verdiği cezaya tepki gösterdi.

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

"Her maç farklı, her maçın stratejisi farklı. Her zaman en iyi 11'i sahaya süremiyorsunuz. Her oyuncu ne yapması gerektiğini biliyor. Ben hepsiyle gurur duyuyorum. Bu seviyeye geldiğinizde ideal 11 diye bir şey kalmıyor. Hocanın rolü her şeyin sorumluluğunu üstlenmektir. Bu yüzden eleştiriyi kabul etmek zorundayız. Eleştiriyi kaldıramıyorsanız Teknik direktörlük yapamazsınız."

MONTELLA'DAN CEZA TEPKİSİ

"Merih'e verilen cezanın haksızlık olduğunu düşünüyorum. Merih ile konuştuğumda siyasi değil tarihle alakalı, Türk olmanın gururunu taşıyan bir sembol olduğunu söyledi. Karar mercileri başka bir yorum kattılar. Eksik olacağı için üzüntülüyüz ama bizi tam tersi motive edecek. Yanlış yaptıklarını biliyoruz."

"3 oyuncumuz cezalı durumda. Bu her zaman olan bir şey değil ama yedekte olan oyuncular da her zaman harika maç çıkardılar. Bu yüzden her zaman sakinim. Hangi sistemle oynayacağımızı şu anda açık edemem. Tek söyleyeceğim şey Kaan Ayhan'ın ilk tercih olarak başlaması olacak ama göreceğiz"

İŞTE FERDİ'NİN SÖZLERİ:

Bence Merih'in yaptığı o işaret siyasi bir anlamı yansıtmıyordu. Bunu asla adil olarak görmüyoruz. Diğer oyuncular da bu şekilde düşünüyor.

Hollanda'nın bireysel anlamda çok kaliteli oyuncuları var. Cody ile birlikte oynadım. İyi oyunculara sahip olduklarını biliyoruz. Biz de sahaya tutkuyla çıkıyoruz. Çok güzel bir maç olacak

5 yıl önce bambaşka bir oyuncuydum. Başka bir mevkide oynuyordum ve Hollanda forması giyiyordum. 2 yıl önce Türkiye'yi seçtim ve asla bu kararımdan pişman olmadım. Bu formayı giydiğim için gururluyum.

İspanya - Almanya | CANLI
F.Bahçe bombaları tek tek patlatacak! Transferde yer yerinden oynayacak
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig’de yılın sürprizini Fenerbahçe yapıyor! Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Kanarya’ya...
Son dakika haberleri... Suriye'deki bayrak provakatörü yakalandı
Büyükekşi'den Merih açıklaması!
Galatasaray ayrılığı açıkladı!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İspanya - Almanya | CANLI
Büyükekşi'den Merih açıklaması!
Kadıköy su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (5 Temmuz)
4 yıllık lisans bölümler taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar
4 yıllık lisans bölümler taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı belli oldu! Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı belli oldu! 20:18
Veli Kavlak Beşiktaş'a geri döndü! Yeni görevi... Veli Kavlak Beşiktaş'a geri döndü! Yeni görevi... 19:56
Hatayspor Nijeryalı yıldızı transfer etti! Hatayspor Nijeryalı yıldızı transfer etti! 17:59
Schalke 04 Kenan Karaman'ın sözleşmesini uzattı! Schalke 04 Kenan Karaman'ın sözleşmesini uzattı! 17:55
Kartal'ın yeni sezon çalışmaları sürüyor! Kartal'ın yeni sezon çalışmaları sürüyor! 17:49
KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN? KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN? 16:17
Daha Eski
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor 16:02
Beşiktaş'ın EuroCup'taki rakipleri belli oldu Beşiktaş'ın EuroCup'taki rakipleri belli oldu 15:43
G.Saray'ın rakibi belli oldu! G.Saray'ın rakibi belli oldu! 15:40
İtalyanlar duyurdu! Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? İtalyanlar duyurdu! Icardi G.Saray'dan ayrılıyor mu? 15:25
Galatasaray ayrılığı açıkladı! Galatasaray ayrılığı açıkladı! 15:07
Türkiye Hollanda'yı elerse rakibi hangi takım olacak? Türkiye Hollanda'yı elerse rakibi hangi takım olacak? 14:41