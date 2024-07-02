Haberler Haberler Avusturya 1-2 Türkiye MAÇ SONUCU - ÖZET | Avusturya Türkiye EURO 2024 maç özeti izle

Avusturya 1-2 Türkiye MAÇ SONUCU - ÖZET | Avusturya Türkiye EURO 2024 maç özeti izle

EURO 2024 son 16 turunda Türkiye ile Avusturya karşı karşıya geldi. Leipzig Stadyumu'nda oynanan maçta Portekizli hakem Artur Soares Dias düdük çaldı. Kritik müsabakadan 2-1 zaferle ayrılan ay-yıldızlılar, son 8 takım arasına adını yazdırdı. A Mili Takım'a çeyrek finali getiren golleri Merih Demiral kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 23:53 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 00:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avusturya 1-2 Türkiye MAÇ SONUCU - ÖZET | Avusturya Türkiye EURO 2024 maç özeti izle

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Leipzig Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'ye çeyrek finali getiren golleri 1. ve 59. dakikalarda Merih Demiral attı.

Avusturya'nın tek golünü 66. dakikada Gregoritsch'ten geldi.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP HOLLANDA

A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ile Hollanda'nın karşı karşıya geleceği çeyrek final mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin'de oynanacak. Hollanda, son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

TÜRKİYE 3. KEZ ÇEYREK FİNALDE

A Milli Futbol Takımı, 6. kez mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez çeyrek finalde mücadele edecek.

Milli takım, daha önce EURO 2000 ve EURO 2008'de çeyrek finalde yer almıştı.

Türkiye, 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği finallerde gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi derecesine imza attı.

MERİH DEMİRAL ŞAMPİYONA TARİHİNİN EN HIZLI İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

A Milli Futbol Takımını, Avusturya karşısında öne geçiren golü 57. saniyede atan Merih Demiral, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en hızlı ikinci golünü attı.

En hızlı gol rekorunu, bu turnuvada Arnavut oyuncu Nedim Bajrami, 23. saniyede İtalya karşısında attığı golle kırmıştı. Merih'in golü, şampiyonada grup aşamasından sonra atılan en hızlı gol olarak kayıtlara geçti. Rekor 67. saniyede Yunanistan filesini havalandıran Rus oyuncu Dmitri Kirichenko'ya aitti.

Merih, A Milli Takım formasıyla 48. maçında 3. kez gol sevinci yaşadı.

ORKUN KÖKÇÜ VE İSMAİL YÜKSEK CEZALI

A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek bu maçta gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.

Orkun ve İsmail, ay-yıldızlı ekibin Hollanda ile oynayacağı çeyrek final mücadelesinde forma giyemeyecek.

İRFAN CAN KAHVECİ ŞAMPİYONADA İLK KEZ SAHADA

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci şampiyonada ilk kez Avusturya karşısında sahaya çıktı.

Grup maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İrfan Can, Avusturya karşılaşmasının 83. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerine oyuna dahil oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik
Mert Günok'tan çeyrek finali getiren kurtarış! İşte o pozisyon
DİĞER
Seda Sayan’dan eşi Çağlar Ökten’in oğluna ödül! İşte Seda Sayan’ın o anları!
VİYANA KUŞATMASI 2024: Türkiye Avusturya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi
G.Saray'dan orta saha bombası! Bedelsiz gelecek
Mert Gönok'tan muhteşem kurtarış! İşte o pozisyon
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik
Merih Demiral: Türk olduğum için gurur duyuyorum!
LGS tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek?
Türkiye-Avusturya maçı ne oldu, kim kazandı?
Black Panther (Kara Panter) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 3 TEMMUZ rakamları İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 3 TEMMUZ rakamları 00:14
Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? 00:07
Fenerbahçe’de Avusturya kampı başladı Fenerbahçe’de Avusturya kampı başladı 21:59
Torreira'dan Milli Takım'a destek! Torreira'dan Milli Takım'a destek! 21:50
G.Saray Delgado’yu kadrosuna kattı! G.Saray Delgado’yu kadrosuna kattı! 20:59
van Bronckhorst ve Aybaba milli futbolculara başarılar diledi van Bronckhorst ve Aybaba milli futbolculara başarılar diledi 18:52
Daha Eski
Beşiktaş'tan Ismajli'ye kanca! Beşiktaş'tan Ismajli'ye kanca! 18:48
G.Saray'dan açıklama! İşte 3 yıldızın son durumu... G.Saray'dan açıklama! İşte 3 yıldızın son durumu... 18:42
Son şampiyon Vondrousova Wimbledon'a veda etti Son şampiyon Vondrousova Wimbledon'a veda etti 18:22
F.Bahçe'yi şaşırtan talep! Transfer askıya alındı F.Bahçe'yi şaşırtan talep! Transfer askıya alındı 18:19
F.Bahçe'den orta saha bombası! Resmi teklif... F.Bahçe'den orta saha bombası! Resmi teklif... 18:08
Morata kendisi açıkladı! F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Morata kendisi açıkladı! F.Bahçe'ye transfer olacak mı? 17:14