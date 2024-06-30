İspanya Gürcistan maçı CANLI İZLE | EURO 2024

EURO 2024 son 16 turu maçında İspanya ile Gürcistan kozlarını paylaşıyor. Köln Stadı'nda yapılan müsabaka, TSİ 22.00'de başladı ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Mücadelede Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier düdük çalıyor. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni üstleniyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Türk asıllı Hollandalı Serdar Gözübüyük.

Tek maç üzerinden oynanan son 16 tur müsabakasını kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak.

İspanya-Gürcistan müsabakasında tur atlayacak takım, çeyrek finalde Almanya-Danimarka eşleşmesinin kazananı ile eşleşecek.

İSPANYA - GÜRCİSTAN İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Fabian, Rodri, Pedri, Yamal, Nico Williams, Morata

Gürcistan: Mamardashvili, Lochoshvili, Dvali, Kashia, Gvelesiani, Kakabadze, Kochorashvili, Kiteishvili, Chakvetadze, Kvaratskhelia, Mikautadze

📺İSPANYA GÜRCİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İSPANYA'DA 3 İSİM SINIRDA

İspanya'da Dani Carvajal, Robin Le Normand ve Daniel Vivian sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GÜRCİSTAN'DA MEKVABISHVILI CEZALI, 4 İSİM SINIRDA

Gürcistan Milli Takımı, İspanya karşılaşmasında orta saha oyuncusu Anzor Mekvabishvili'den faydalanamıyor.

Grup aşamasındaki 3 maçta da forma giyen Mekvabishvili, son Portekiz müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 23 yaşındaki futbolcu, İspanya mücadelesinde forma giyemiyor.

Gürcistan'da ayrıca Giorgi Gvelesiani, Guram Kashia, Giorgi Kochorashvili ve Solomon Kverkvelia, kart sınırında bulunuyor.

GRUP MÜCADELELERİ

İspanya, zorlu B Grubu'nu lider bitirirken Gürcistan ise Türkiye'nin de olduğu F Grubu'ndan üçüncü çıktı.

İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile mücadele eden İspanya, 3'te 3 yaparak B Grubu'nu lider tamamladı. Tüm grup maçlarını kazanan tek takım olan İspanya, ayrıca kalesini de gole kapatmayı başardı.

Gürcistan ise F Grubu'nda Türkiye, Portekiz ve Çekya ile mücadele etti. A Milli Takım'a 3-1 mağlup olan, Çekya ile 1-1 berabere kalan Gürcüler, son maçta Portekiz'i 2-0 yendi. Grubu üçüncü sırada tamamlayan Gürcistan, en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna yükseldi.

REKABETTE İSPANYA ÜSTÜN

İki takım, tarihlerinde 8. kez karşı karşıya geliyor.

İspanya ile Gürcistan, daha önce A milli takımlar düzeyinde 6'sı resmi, 1'i özel maç olmak üzere 7 kez mücadele etti. İspanya resmi müsabakaların tamamını kazanırken, Gürcistan ise tek galibiyetini özel maçta aldı.

İspanyolların attığı 19 gole, Gürcüler 4 golle karşılık verebildi.

ELEMELERDE AYNI GRUPTA YER ALDILAR

İspanya ile Gürcistan, EURO 2024 elemelerinde de karşılaştı.

Elemelerde A Grubu'nda yer alan iki ekipten İspanya, 8 maçta 7 galibiyet, 1 yenilgiyle 21 puan topladı ve lider olarak turnuvaya katıldı.

Gürcistan ise ikişer galibiyet ve beraberlik, 4 yenilgiyle dördüncü olarak turnuva bileti alamadı. Gürcüler, Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e katılmaya hak kazanarak tarihlerinde bir ilki başardı.

Eleme gruplarında yapılan iki maçı İspanya 3-1 ve 7-1'lik skorlarla kazandı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽️GOL! Gürcistan ilk kez geldi golü buldu! Le Normand kendi kalesine topu ağlara gönderdi. pic.twitter.com/XGKebzJneE — TRT Spor (@trtspor) June 30, 2024