Slovakya - Romanya canlı maç izle | EURO 2024 CANLI İZLE

EURO 2024 E Grubu üçüncü maçında Slovakya ile Romanya karşı karşıya geliyor. İki takımında grupta 3 puanı bulunuyor. Son 16 turuna yükselme adına kritik mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor.
SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI 11'LERİ
Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Haraslin, Strelec.
Romanya: Nita, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marius Marin, Hagi, Razvan Marin, Stanciu, Coman, Draguş.
Slovakya - Romanya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Slovakya - Romanya maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.