Haberler Haberler Slovakya - Romanya canlı maç izle | EURO 2024 CANLI İZLE

Slovakya - Romanya canlı maç izle | EURO 2024 CANLI İZLE

EURO 2024 E Grubu üçüncü maçında Slovakya ile Romanya karşı karşıya geliyor. Frankfurt Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor. Slovakya - Romanya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 19:20 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 19:30
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Slovakya - Romanya canlı maç izle | EURO 2024 CANLI İZLE

EURO 2024 E Grubu üçüncü maçında Slovakya ile Romanya karşı karşıya geliyor. İki takımında grupta 3 puanı bulunuyor. Son 16 turuna yükselme adına kritik mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor.

SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI 11'LERİ

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Haraslin, Strelec.

Romanya: Nita, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marius Marin, Hagi, Razvan Marin, Stanciu, Coman, Draguş.

Slovakya - Romanya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Slovakya - Romanya maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SLOVAKYA - ROMANYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Slovakya - Romanya maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

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