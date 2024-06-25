Milli Takım'a son 16'da muhtemel rakip sürprizi!
EURO 2024 F Grubu'nda yer alan Milli Takım'ımız tur biletini kapmak için Çekya ile kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Gruptan çıkma hesapları yapan Türkiye'nin tur atlaması halinde son 16 Turu'ndaki muhtemel rakipleri konusunda da sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte Türkiye'nin son 16 Turu'ndaki muhtemel rakipleri... EURO 2024 TÜRKİYE HABERİ)
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 22:01 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 22:05
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MUHTEMEL RAKİP SÜRPRİZİ...
Milli Takım'ımız F Grubu'nu 2. tamamlama hesapları yaparken muhtemel rakip konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.
D Grubu'nda perde oynanan 2 maçla kapandı. Yüksek tempolu ve heyecan dolu maçta Fransızlar Mbappe'nin penaltı golüyle maçı 1-0 önde götürürken bu kez Polonya penaltı kazandı, Lewandowski atışı kaçırsa da penaltı tekrarlandı ve skora 1-1'lik denge geldi. Maçta başka gol olmayınca Fransa ile Polonya 1-1 berabere kaldı.
Hollanda ile Avusturya arasında oynanan düelloda ise Avusturya 3 kez öne geçti, Hollanda sadece 2 kez yanıt verebildi ve 5 gollü mücadeleden galip ayrılan Avusturya, Fransa'nın lider çıkacağı düşünülen grubun zirvesine yerleşerek son 16 biletini kaptı.
GRUBU 2. BİTİRİRSEK...
Bu sonuçların ardından, A Milli Takım'ımız F Grubu'nu 2. bitirmesi halinde D Grubu'nu lider tamamlayan Avusturya ile eşleşecek.
Türkiye ile Avusturya eşleşmesi gerçekleşirse mücadele 2 Temmuz Salı günü Leipzig'de oynanacak.
EN İYİ 3.'LÜK HALİNDE...
Ay yıldızlı ekibimizin Çekya'ya mağlup olması ve Gürcistan'ın Portekiz'i yenmesi durumunda F Grubu'nu son sırada bitirip turnuvaya veda edeceğiz.
Fakat, biz Çekya'ya yenilirsek, Gürcistan da Portekiz'i yenemezse en iyi 3. takımlar arasında yer alıp son 16'ya çıkma ihtimalimiz bulunuyor. Bu ihtimal için gruplardaki son tabloya bakılacak.
İLK 4 ARASINA GİRERSEK...
A Milli Takım'ın en iyi 3. dört takım arasına girmesi halinde rakip olarak ilk ihtimal B Grubu'nun lideri İspanya.
Bu eşleşme halinde Türkiye ile İspanya, 30 Haziran Pazar günü Köln'de kozlarını paylaşacaklar.
Bizim için bir diğer ihtimal ise C Grubu lideri. Bu akşam oynanan ve TSİ 22.00'de başlayan Danimarka - Sırbistan ve İngiltere - Slovenya maçları sonrası C Grubu'nun lideri belli olacak.
Türkiye ile C Grubu'nun liderinin eşleşmesi durumunda da iki ekip 30 Haziran'da Gelsenkirchen'de karşı karşıya gelecek.
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