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Fransa - Polonya maçı CANLI izle ( Fransa Polonya EURO 2024 canlı yayın)

Fransa ile Polonya, EURO 2024 D Grubu üçüncü maçında kozlarını paylaşıyor. Dortmund Stadyumu'nda oynanan müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Fransa - Polonya maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 18:52 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 18:54
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Fransa - Polonya maçı CANLI izle ( Fransa Polonya EURO 2024 canlı yayın)

Fransa - Polonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Fransa ile Polonya, D Grubu üçüncü ve son maçında karşı karşıya geliyor. Dortmund Stadyumu'nda oynanan kritik maçta İtalyan hakem Marco Guida düdük çalıyor. Mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Fransa - Polonya maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FRANSA - POLONYA MAÇINDA İLK 11'LER

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouaméni, Kanté, Rabiot, Dembélé, Barcola, Mbappe

Polonya: Skorupski, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Syzmanski, Zielinski, Moder, Zalewski, Urbanski, Lewandowski

FRANSA - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fransa - Polonya maçı 25 Haziran Salı günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

Türk Telekom
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