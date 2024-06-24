Dev randevu

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İtalya’ya 1 puan yetiyor. Maçı Livakovicli Hırvatların kazanması, Arnavutluk’un da İspanya’yı mağlup etmesi durumunda ise İtalyanlar turnuvaya veda edecek.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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EURO 2024 B Grubu üçüncü maçında bugün Hırvatistan ile İtalya karşılaşacak.Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. İspanya'nın lider olarak son 16 turunu garantilediği B Grubu'nda İtalya'nın Hırvatistan'a karşı alacağı bir puan, son 16 turu için yetecek. İlk maçta Arnavutluk'u 2-1 yenen, ikinci karşılaşmada ise İspanya'ya 1-0 kaybeden İtalya, grupta 3 puanla ikinci sırada yer alıyor. İtalyanlar, Hırvatlara yenilmezse ikinci olarak son 16 turuna yükselecek. Maçı Hırvatların kazanması, Arnavutluk'un da İspanya'yı yenmesi durumunda ise İtalya turnuvaya veda edecek.

GALİBİYET GEREKİYOR

İlk iki maçtan bir puan alabilen Hırvatistan'ın gruptan çıkabilmek için galip gelmesi gerekiyor. Grupta İspanya'ya 3-0 kaybeden ve Arnavutluk ile 2-2 berabere kalan Hırvatlar, bir puanla son sırada bulunuyor. Hırvatistan, İtalya'yı yenmesi ve İspanya'nın Arnavutluk'a kaybetmemesi halinde ikinci sırayı alarak son 16 turuna kalacak. Son maçı Arnavutluk'un da kazanması durumunda ikinci ve üçüncü sırayı alacak takımları belirlemek için sırasıyla averaj, atılan gol ve kartlara bakılacak.

HIRVATİSTAN İTALYA'YA ÜSTÜN

Hırvatıstan ile İtalya, tarihlerinde 10. kez karşılaşacak. Geride kalan 9 maçta Hırvatistan 3, İtalya bir kez kazandı. Aralarındaki 5 müsabaka ise beraberlikle bitti. İki takım da rakip kalelere 10'ar gol attı. Eşleşmede son 3 maç beraberlikle sona erdi. İtalya, tek galibiyetini 1942'de oynanan hazırlık maçında rakibini 4-0 yenerek elde etti.

MODRİC: Korkmadan oynayacağız

Hırvatistan'ın Kaptanı Luka Modric, İtalya maçında korkusuzca oynayacaklarını vurguladı. 38 yaşındaki maestro, "Başka seçeneğimiz yok; İtalya'yı yenmeliyiz. İtalya karşısında zorlanacağız, iyi organize olmuş bir takımlar ve mükemmel bir antrenörleri var. Başından beri final maçının belirleyici olacağını biliyorduk. Korkmadan oynayacağız. Bildiğimiz şeyi yaparsak, her rakiple karşılaşabiliriz" dedi.

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