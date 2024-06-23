Spor yazarları Türkiye - Portekiz maçını yorumladı
Son dakika spor haberi: A Milli Takımı'mız, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz ile kozlarını paylaştı. Sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, üst tura çıkma umutlarını son maça bıraktı. Fotomaç Gazetesi yazarları, mücadeleyi değerlendirdiği yazısında teknik direktör Vincenzo Montella'nın yaptığı tercihleri yorumladı. İşte o sözler...
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"Bu galibiyet ile Portekiz gruptan çıktı. 41 yaşındaki Pepe ile 39 yaşındaki Ronaldo'dan çıkaracağımız çok dersler var. Özellikle de genç oyuncularımızın! İşimiz son maça kaldı. Çekya ile oynayacağız. Bizden önceki maçta Gürcistan ve Çekya adeta bize çalıştı. Doğru kadro; doğru oyunla biz Çekya maçından zaferle ayrılır ve gruptan çıkarız. Bu arada Montella'nın da kadrosundaki cevherleri artık görmesi lazım. Yoksa tarih, Montella'yı affetmez!"
ERMAN TOROĞLU: TERCİHLERDE ETKİSİ YOK!
"İlk maçı 3-1 kazandık. Şöyle bir baktım. Yazılara, yorumlara… Herkes vatan ve millet diyor. Bir şey oynamadık, çok tehlike gördük. İkinci gol Arda'dan inanılmaz… Bir de nadir olan üçüncü gol. Peki o gün bu yazıları yazanlar bu akşam ne yapacak merak ediyorum. Neden? Öncelikle şunu belirtmek lazım: Takım olarak ne zaman hücum ediyoruz bilin ki golü yiyeceğiz. Çünkü ailecek gidiyoruz ve arka tarafı hesap edemiyoruz."
"Araya atılan her topta ya rakipler gol atıyor ya da faul yapıp sarı kart görüyoruz. Takım olarak defans yapamıyoruz. Düşünün Portekiz 3-0 galip nasıl hep beraber defans yapıyorlar. Arkada oynayan Pepe bizim takımda oynayan çok topçunun dedesi. Ama o 'Dede' bir tane top sektirmedi. Neden? Futbol yalnız fizik değil, aynı zamanda beyin işidir."
"Arda'yı neden ilk 11'de oynatmazsın. Anlamak mümkün değil. Arda belki çok koşuyor gözükmüyor. Ama topu inanılmaz güzel koşturuyor. Arda Portekiz Milli Takımı'nda olsaydı dün gece banko ilk 11'de çıkardı. Ama ben tahmin ediyorum ki bakınız tahmin ediyorum diyorum. Bizim teknik direktör kadro tercihlerinde etkili değil. Çünkü orada Hamit Altıntop var. Büyük ihtimalle bu işe burnunu sokuyor. Mağlup olursun kimse bir şey diyemez ama bu tarz oyunla değil. Adamlar 3-0'dan sonra frene bastılar. Biraz tempo yapsalar 5-6 olacak. Ayrıca Portekiz takımının en iyi oyuncusu belinden sakatlanarak çıktı. Kimdi o, Samet... Dua edelim Gürcistan maçında o son dakika golünü attık. Belki o golle bir üst tura çıkacağız. Hakem maçı yakından idare etti ve doğru kararlar verdi."
REHA KAPSAL: ÇIKARILACAK DERSLER!
"Bizim maç öncesinde Çekya ile Gürcistan'ın berabere kalması bu maçın yalnız 3 puandan daha fazlası olduğunu gösterdi. Galip olduğumuz durumda grup lideri olacağımız gibi muhtemel eşleşmelerimizi de olumlu yönden doğrudan etkileyecektir."
"İyi ve dengeli başlamamıza rağmen iki tane çok basit golle geriye düştük. Milli takımımızın geçmişinde güçlü bir savunma futbolu hiçbir zaman olmadığı gibi aksine her zaman güçlü bir hücum futbolu anlayışı hakimdi. Bütün sezon düzenli oynayan Uğurcan Çakır'ın yerine Altay Bayındır'ın oynaması Montella'nın hatasıydı."
"Eğer savunmamızın iki beki Zeki ve Ferdi ise, orta saha ve forvet hattı da hücum yönü güçlü oyunculardan oluşuyorsa topu rakibe bırakıp kendi yarı alanımızda derinlemesine savunma yaparak rakibin hatasını beklemek bu düşünce ve kurguyla oynamak çok yanlıştır. Öndeki üç tane hızlı oyuncuyla geçiş hücumları planlamamıza rağmen bu strateji teoride kalmakla beraber pratiğe dökülemedi. Bu maçtan çıkarılacak dersleri alıp hızlıca Çekya maçı için konsantre olup toparlanmamız gerekiyor."
"Bizim oyun planımız ne? Golü nasıl atacağız? Ayrıca çıkan 11'de Zeki'nin, Samet'in, Kaan'ın, Orkun'un ve Yunus'un yanlış seçim olduğu gibi oyuncu değişiklikleri de doğru olmayıp Arda'nın oyuna girişi de çok geçti. En önemlisi de taktiksel olarak oyuncu olarak ve kurgu olarak maçla ilgili Montella'nın hiçbir hazırlığı olmadığı ortaya çıktı."
TURGAY DEMİR: MATEMATİK!
"Futbolun felsefesinden eksikleriniz olsa da o derste hatalarınız örtülebilir ama matematik öyle değil… Futbolun matematiğine kılıç çekerseniz, kendinizi yaralarsınız! Karşınızda Portekiz gibi tecrübeli bir rakip varsa ve beraberlik size yetiyorsa, orta sahada koşan, bozan, ısıran oyuncuları ihtiyacınız vardır. Bunu yapmaz ve rakibinize oyun olarak cevap vermeye kalkarsanız hüsrana uğrarsınız. Futbolun matematiği budur ve Montella dün bu matematiğe kafa tutunca hüsranı yaşadı."
"Kadroyu gördüğüm anda sosyal medyada, "Bu kadroyla işimiz zor… Yunus, Hakan, Orkun, Kerem dörtlüsü sadece ayaklarında top varken iş yaparlar… Bu orta saha çöker ve direnme şansımız kalmaz" türü paylaşımlar yaptım... Köy görünüyordu ve kılavuza gerek yoktu. Barış Alper, Okay, Samet, Kaan gibi bir orta saha ile başlayıp önlerine Arda ile Kenan ya da Cenk'i koysak matematik bizden yana olurdu ve bu kadar ezilmezdik."
"Kaliteli rakibi bozamayınca biz bozulduk. Yunus, Hakan, Orkun ve Kerem'in ayaklarına top beklemesi ve Barış Alper'in de önde yalnız kalması nedeniyle altı kişi mücadele ettik diyebiliriz. Hal böyle olunca Portekiz size her türlü gol atar, onlar atamazsa yorgunluk basar ve siz kendi kalenize atarsınız. Montella dün resmen intihar etti. Arda'yı düşünse Güler'di, şimdi muhtemelen ağlıyordur! Çek maçında Montella yine şapkadan tavşan çıkarmazsa grup işini hallederiz. Yoksa evli evine, köylü köyüne döner."
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