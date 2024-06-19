EURO 2024 Almanya 2-0 Macaristan | MAÇ SONUCU - ÖZETİ İZLE

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor.

A Grubu 2. maçında Almanla ile Macaristan karşılaştı.

Mücadeleyi Panzerler 2-0 kazandı.

Almanya'nın gollerini 22. dakikada Jamal Musiala ile 67. dakikada İlkay Gündoğan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Pazerler 6 puana yükselirken, Macaristan grupta puan toplayamadı.

ÖZETİ İZLEYİN

#ÖZET | 🇩🇪Almanya ikide iki yaptı. 💥"Panzerler", Macaristan'ı Jamal Musiala ve İlkay Gündoğan'ın golleriyle devirdi. #EURO2024 📽 İşte maçın özeti: 👇 pic.twitter.com/SikNm4CKNl