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EURO 2024 Almanya 2-0 Macaristan | MAÇ SONUCU - ÖZETİ İZLE

EURO 2024 A Grubu ikinci maçında Almanya ile Macaristan karşı karşıya geldi. Panzerler, rakibini 2-0 mağlup ederek üst tura çıkmayı garantiledi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 18:49 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 22:21
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EURO 2024 Almanya 2-0 Macaristan | MAÇ SONUCU - ÖZETİ İZLE

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor.

A Grubu 2. maçında Almanla ile Macaristan karşılaştı.

Mücadeleyi Panzerler 2-0 kazandı.

Almanya'nın gollerini 22. dakikada Jamal Musiala ile 67. dakikada İlkay Gündoğan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Pazerler 6 puana yükselirken, Macaristan grupta puan toplayamadı.

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