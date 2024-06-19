Ahmet Çakar Türkiye - Gürcistan maçını değerlendirdi

Harika bir şut, bu gol de turnuvanın en güzellerinden biri olacak ve öne geçtik. Artık maçı böyle bitirmeye çalışıyorduk ki uzatma dakikaları geldi.

Gürcistan arka arkaya pozisyonlar buldu. Hele biri vardı ki önce direkten döndü, sonra da mutlak gol Samet'e çarpıp kornere gitti. Son anda da Kerem fişi çekti.