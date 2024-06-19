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Ahmet Çakar Türkiye - Gürcistan maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberleri: EURO 2024'te mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Usta yazar Ahmet Çakar, Türkiye - Gürcistan maçını Sabah gazetesindeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 08:57 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 09:04
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Ahmet Çakar Türkiye - Gürcistan maçını değerlendirdi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı.

Ahmet Çakar Türkiye - Gürcistan maçını değerlendirdi

Ay-yıldızlılar, rakibini 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Ahmet Çakar Türkiye - Gürcistan maçını değerlendirdi

Millilere galibiyeti getiren golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Ahmet Çakar Türkiye - Gürcistan maçını değerlendirdi

Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Türkiye - Gürcistan maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Ahmet Çakar Türkiye - Gürcistan maçını değerlendirdi

AHMET ÇAKAR - BU 3 PUANIN DEĞERİ BAŞKA

Dortmund'da çok çok garip bir gece yaşandı. Belki de turnuvanın en güzel iki golünü attık ama belki de turnuvanın yenmeyecek en kolay golünü yedik. Üstelik uzatma dakikalarında Gürcistan'ın kaçırdığı mutlak iki gol var. Sonuçta kazanan biz olduk.

Ahmet Çakar Türkiye - Gürcistan maçını değerlendirdi

Oyuna çok iyi başladık. Topun bizde kalma yüzdesi, topu çevirme hızımız mükemmeldi ve bu dakikalarda Mert Müldür'ün muhteşem vuruşuyla öne geçtik.

Ahmet Çakar Türkiye - Gürcistan maçını değerlendirdi

Hemen ardından Kenan'la attığımız ama sayılmayan golümüz ve birkaç dakika sonra da Gürcistan'ın beraberlik golü geldi. Hem defans hem kaleci hatası bir arada.

Ahmet Çakar Türkiye - Gürcistan maçını değerlendirdi

Gürcü oyuncu kaleye 5 metre uzakta, yanında bizden kimse yok. Markaj yok ve vurduğu top kapalı köşeden Mert'in elinin altından kaleye gidiyor. Milli Takımımız böyle gol yememeli.

Ahmet Çakar Türkiye - Gürcistan maçını değerlendirdi

İkinci yarı rölanti başladık. Ama ilk yarıdaki gibi tempo ve hakimiyet bizde değildi. İşte bu dakikalarda dünya yıldızı olmaya aday, sevgili evladımız Arda Güler çıktı.

Ahmet Çakar Türkiye - Gürcistan maçını değerlendirdi

Harika bir şut, bu gol de turnuvanın en güzellerinden biri olacak ve öne geçtik. Artık maçı böyle bitirmeye çalışıyorduk ki uzatma dakikaları geldi.

Ahmet Çakar Türkiye - Gürcistan maçını değerlendirdi

Gürcistan arka arkaya pozisyonlar buldu. Hele biri vardı ki önce direkten döndü, sonra da mutlak gol Samet'e çarpıp kornere gitti. Son anda da Kerem fişi çekti.

Ahmet Çakar Türkiye - Gürcistan maçını değerlendirdi

Böyle turnuvaların ilk maçları çok zordur. İyi başladık, 3 puan aldık. Şimdi sırada Portekiz var. Maçın Arjantinli hakemi Tello, sanki hakem doğmuş. Fiziği, karizması, sakin ama otoriter tavırlarıyla mükemmel bir maç yönetti.

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