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Willy Sagnol'dan Arda Güler'e büyük övgü!

A Milli Takım, F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup ederken karşılaşmanın ardından rakip takım teknik direktörü Willy Sagnol açıklamalarda bulundu. Sagnol'un özellikle Arda Güler hakkındaki sözleri dikkat çekti...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 21:41
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Willy Sagnol'dan Arda Güler'e büyük övgü!

A Milli Takım, F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup ederken karşılaşmanın ardından rakip takım teknik direktörü Willy Sagnol açıklamalarda bulundu.

İŞTE SAGNOL'UN SÖZLERİ:

Duygularım biraz karmaşık. Çok iyi performans çıkardık. Skoru etkiledik. Hak etmek, hak etmemek doğru terim olmaz. Futbolun hikayesi böyle. Gürcistan'ın imajını güzel çizdik. Türkiye'nin attığı ilk gol çok güzeldi, Arda'nın golü çok daha güzeldi. Çok yetenekli bir oyuncu. Biraz daha yetenek, biraz daha tecrübe söz konusu olabilir bizde. Hızlı öğreniyoruz.

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