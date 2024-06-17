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Romanya 3-0 Ukrayna | MAÇ SONUCU - ÖZET

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu maçında Romanya ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Ukrayna, Draguş'un yıldızlaştığı karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 17:40 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 17:53
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Romanya 3-0 Ukrayna | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Günün ilk maçında Romanya ile Ukrayna karşı karşıya geldi.

Müsabaka Romanya'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçta Romanya'nın galibiyet gollerini 29. dakikada Stanciu, 52. dakikada Marin ve 57. dakikada Denis Dragus kaydetti.

Romanya bu galibiyetle E Grubu'nda 3 puana yükseldi.

Ukrayna ise 0 puanda kaldı.

Romanya gruptaki diğer maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Ukrayna ise Slovakya ile karşılaşacak.

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