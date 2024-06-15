EURO 2024'ü hangi ülke kazanacak? Şampiyonu tahmin ettiler
Büyük turnuvaların kazananını tahmin eden EA Sports, EURO 2024 şampiyonunu tahmin etti. İşte EURO 2024 finalinde golleri atacak isimler ve şampiyon olan ülke...
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Turnuvaları bilme başarısıyla dikkat çeken EA Sports, son Dünya Kupası'nı Arjantin'in kazanacağını bilmişti.
Ayrıca EA Sports, Dünya Kupası'nda 4'te 4 yaparak 2010 yılından beri turnuvayı kazanan takımı doğru tahmin etmişti.
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