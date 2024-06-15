Haberler Haberler EURO 2024'ü hangi ülke kazanacak? Şampiyonu tahmin ettiler

EURO 2024'ü hangi ülke kazanacak? Şampiyonu tahmin ettiler

Büyük turnuvaların kazananını tahmin eden EA Sports, EURO 2024 şampiyonunu tahmin etti. İşte EURO 2024 finalinde golleri atacak isimler ve şampiyon olan ülke...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 12:00
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EURO 2024'ü hangi ülke kazanacak? Şampiyonu tahmin ettiler

EURO 2024 güncellemesi yapan FC 2024'e Türkiye dahil olmak üzere tüm ülkeleri Avrupa Şampiyonası kadrolarını FC 24'e eklendi.

EURO 2024'ü hangi ülke kazanacak? Şampiyonu tahmin ettiler

Büyük turnuvaları yapay zeka yardımıyla simüle eden EA Sports, EURO 2024'ü kazanan takımı açıklandı.

EURO 2024'ü hangi ülke kazanacak? Şampiyonu tahmin ettiler

Yapılan tahmine göre turnuvanın finalinde İngiltere ve Almanya karşılaşacak. Final maçında İngiltere, Harry Kane'in skoru 2-1'e getiren golüyle şampiyon olacak.

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