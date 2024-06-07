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EURO 2024 Analiz: Belçika!

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Belçika Milli Takımı, altın jenerasyon sonrası genç kadrosuyla bu kez başarı hedefliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 12:21
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EURO 2024 Analiz: Belçika!

E Grubu'nda Slovakya, Ukrayna ve Romanya ile mücadele edecek Belçika favori konumda. Kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

2023 Şubat'tan bu yana Domenico Tedesco'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Belçika, elemelerde Avusturya, İsveç, Azerbaycan ve Estonya ile mücadele etti.

F Grubu'nda çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan Belçika, 20 puanla namağlup ve lider olarak direkt EURO 2024'e katılma hakkı elde etti. Oynadığı maçlarda 22 gol atan Belçika, kalesinde ise 4 gol gördü.

BELÇİKA'NIN ELEMELERDE OYNADIĞI MÜSABAKALARDA ALDIĞI SONUÇLAR ŞÖYLE:

İsveç-Belçika: 0-3

Belçika-Avusturya: 1-1

Estonya-Belçika: 0-3

Azerbaycan-Belçika: 0-1

Belçika-Estonya: 5-0

Avusturya-Belçika: 2-3

Belçika-İsveç: 1-1

Belçika-Azerbaycan: 5-0

TAKIMIN LİDERİ KEVIN DE BRUYNE

Belçika'nın EURO 2024'te en güvendiği isim, şüphesiz Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne olacak.

Savunmada Trabzonsporlu oyuncu Thomas Meunier tecrübesiyle öne çıkarken, orta sahada Youri Tielemans, De Bruyne ve Onana'nın sorumluluk alması bekleniyor.

Elemelerde 14 gol kaydeden Romelu Lukaku ile Jeremy Doku ise "Kırmızı Şeytanlar"ın Almanya'daki en önemli gol ayakları olacak.

Belçika'da Domenico Tedesco'nun EURO 2024 aday kadrosuna Thibaut Courtois, Michy Batshuayi ve Dries Mertens'i almaması ise çok tepki çekti. Bu oyunculardan Mertens, sergilediği performansla Galatasaray'ın Süper Lig'de elde ettiği şampiyonlukta önemli rol oynadı. Batshuayi ise Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 24 gole imza attı.

Uzun süreli sakatlığı bulunan Courtois ise Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek kupayı kazandığı finalde forma giydi.

ADAY KADROSU

Kaleci: Koen Casteels (Wolfsburg), Thomas Kaminski (Luton Town), Matz Sels (Nottingham Forest)

Defans: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Anderlecht), Maxim De Cuyper (Club Brugge), Wout Faes (Leicester City), Thomas Meunier (Trabzonspor), Arthur Theate (Rennes), Jan Vertonghen (Anderlecht)

Orta saha: Kevin De Bruyne (Manchester City), Orel Mangala (Olimpik Lyon), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Aston Villa), Arthur Vermeeren (Atletico Madrid), Aster Vranckx (Wolfsburg), Axel Witsel (Atletico Madrid)

Forvet: Johan Bakayoko (PSV), Yannick Carrasco (Al Shabab), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Roma), Dodi Lukebakio (Sevilla), Lois Openda (Leipzig), Leandro Trossard (Arsenal)

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