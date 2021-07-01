Belçika - İtalya maçı öncesi kritik rakamlar! Kalelerini böyle savundular

EURO 2020'de son 16 heyecanı sona ererken, gözler çeyrek final müsabakalarına çevrildi. İsviçre - İspanya, Çekya - Danimarka, Ukrayna - İngiltere, Belçika - İtalya maçları çeyrek finalde oynanacak. Şüphesiz ki turun en heyecanlı maçı Belçika ve İtalya'nın kozlarını paylaşacağı müsabaka olacak.

Bununla berber her iki takımın da gözle görülen özelliği, çok gol atıp az yemeleri oldu. Belçika savunması da İtalya savunması da turnuvada iyi işler çıkardı.

1'ER GOL YEDİLER

Belçika, EURO 2020'de Rusya, Danimarka, Finlandiya ve Portekizle karşı karşıya gelirken, sadece Danimarka'dan 1 gol yedi. İtalya ise, Türkiye, İsviçre, Galler ve Avusturya ile karşı karşıya geldi. Gök mavililer, bu maçlarda sadece Avusturya maçında 1 gol kalesinde gördü.

BELÇİKA'NIN SAVUNMASINI COURTOIS TOPLUYOR

Belçika, EURO 2020 maçlarında 3-4-2-1 sistemiyle oynuyor ve şimdiye dek 3'lü savunmada; Alderweireld, Vermealen, Vertongen, Boyata ve Denayer'i denedi ancak Courtois, tüm maçlarda 90'ar dakika oynayacak hem savunmasına yardımcı oldu, hem de kalede güven verdi.

İTALYA'NIN OLMAZSA OLMAZI BONUCCI

Öte yandan İtalya'da Roberto Mancini'nin olmazsa olması Leonardo Bonucci oldu. Tecrübe abidesi, takımının tüm maçlarında forma giyerken, 345 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi. Öte yandan Bonucci, 12 kez top kaparak ön plana çıktı.