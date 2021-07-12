Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: İtalya'nın EURO 2020 şampiyonluğu Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

Son dakika spor haberi: İtalya'nın EURO 2020 şampiyonluğu Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

Son dakika spor haberleri... EURO 2020'de heyecan final karşılaşmasıyla sona erdi. Wembley'de oynanan maçta İngiltere'yi penaltı atışları sonucu mağlup eden İtalya, kupaya uzanan taraf oldu. Bu zafer başta İtalya olmak üzere Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. İngilizlerde ise hüzün hakimdi. İşte o manşetler... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 08:07
Son dakika spor haberi: İtalya'nın EURO 2020 şampiyonluğu Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

EURO 2020'de İtalya, İngiltere'yi finalde seri penaltı atışları sonucu yenerek kupanın sahibi oldu. Gök Maviler'in bu zaferi başta İtalya olmak üzere tüm Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. Kupaya bu kadar yaklaşmışken hüsrana uğrayan İngiltere'de ise hüzün hakim. İşte o manşetler...

Son dakika spor haberi: İtalya'nın EURO 2020 şampiyonluğu Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

AS (İSPANYA)

İspanyol basınından AS, İtalyanca attığı manşette "Çok tebrikler" başlığını kullandı.

Son dakika spor haberi: İtalya'nın EURO 2020 şampiyonluğu Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

SPORT (İSPANYA)

Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Sport Gazetesi ise İtalya'nın zaferini sürmanşetten gördü. Gazete anasayfada büyük bir kısmı ise Lionel Messi'nin Arjantin'le kazandığı Copa America'ya ayırdı.

Son dakika spor haberi: İtalya'nın EURO 2020 şampiyonluğu Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

LE COURRIER (FRANSA)

Fransız Le Courrier Gazetesi, İtalya'nın şampiyonluğuna anasayfasından yer vererek "Gecenin sonunda zafer İtalya'nın" başlığını attı.

Son dakika spor haberi: İtalya'nın EURO 2020 şampiyonluğu Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

L'EQUIPE (FRANSA)

Fransa'nın ve Avrupa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, İtalyanlar için "Yenilmezler" başlığını attı. Gazete, Gök Maviler'in 34 maçtır mağlup olmamasına atıfta bulundu.

Son dakika spor haberi: İtalya'nın EURO 2020 şampiyonluğu Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

TUTTOSPORT (İTALYA)

İtalya basınından Tuttosport, yaşadıkları zaferi "Sadece biz varız" başlığı ile gördü.

Son dakika spor haberi: İtalya'nın EURO 2020 şampiyonluğu Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA)

İtalyanların ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport ise şampiyonlukları için "Çok güzel" başlığını kullandı.

Son dakika spor haberi: İtalya'nın EURO 2020 şampiyonluğu Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

THE GUARDIAN (İNGİLTERE)

İngiltere'nin önemli yayın organlarından The Guardian'da ise hüzün hakimdi. Gazete kaybedilen final için "Kalp kırıcı" nitelendirmesini yaptı.

Son dakika spor haberi: İtalya'nın EURO 2020 şampiyonluğu Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

DAILY MIRROR (İNGİLTERE)

Yine Ada basınından Daily Mirror da The Guardian gibi kaçan şampiyonluk için "Kalp kırıcı" başlığını kullandı.

Son dakika spor haberi: İtalya'nın EURO 2020 şampiyonluğu Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

THE SUN (İNGİLTERE)

İngiliz basınından The Sun ise milli takımlarıyla gurur duyduklarını belirten bir başlık attı. "Aslanlarla gurur duyuyoruz" yazan gazete, "İngiltere yine penaltılarda kaybetti ama boşverin beyler, Dünya Kupası gelecek yıl" diyerek oyuncuları teselli etmeye çalıştı.

Son dakika spor haberi: İtalya'nın EURO 2020 şampiyonluğu Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

DAILY MAIL (İNGİLTERE)

İngiliz basınından Daily Mail, "Her şey gözyaşlarıyla bitti" diyerek oyuncuların ve taraftarların kaybedilen final için yaşadıkları hüznü dile getirdi.

Son dakika spor haberi: İtalya'nın EURO 2020 şampiyonluğu Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

THE NATIONAL (İSKOÇYA)

Ve son olarak İskoçya basınından The National ise İngiltere'nin kaybedişini ironik bir şekilde ele aldı. Gazete, İtalya'nın şampiyonluğunu İngilizlerin turnuva boyunca slogan haline getirdiği "It's coming home" (Futbol evine dönüyor) sözünü değiştirerek "It's coming Rome" (Futbol Roma'ya dönüyor) başlığı ile okuyucularına duyurdu.

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