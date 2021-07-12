Son dakika spor haberi: İtalya'nın EURO 2020 şampiyonluğu Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

EURO 2020'de İtalya, İngiltere'yi finalde seri penaltı atışları sonucu yenerek kupanın sahibi oldu. Gök Maviler'in bu zaferi başta İtalya olmak üzere tüm Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. Kupaya bu kadar yaklaşmışken hüsrana uğrayan İngiltere'de ise hüzün hakim. İşte o manşetler...
AS (İSPANYA)
İspanyol basınından AS, İtalyanca attığı manşette "Çok tebrikler" başlığını kullandı.
SPORT (İSPANYA)
Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Sport Gazetesi ise İtalya'nın zaferini sürmanşetten gördü. Gazete anasayfada büyük bir kısmı ise Lionel Messi'nin Arjantin'le kazandığı Copa America'ya ayırdı.