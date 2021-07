Son dakika spor haberi: İtalya'nın EURO 2020 şampiyonluğu Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı!

İngiliz basınından The Sun ise milli takımlarıyla gurur duyduklarını belirten bir başlık attı. "Aslanlarla gurur duyuyoruz" yazan gazete, " İngiltere yine penaltılarda kaybetti ama boşverin beyler, Dünya Kupası gelecek yıl" diyerek oyuncuları teselli etmeye çalıştı.

THE SUN (İNGİLTERE)

İngiliz basınından Daily Mail, "Her şey gözyaşlarıyla bitti" diyerek oyuncuların ve taraftarların kaybedilen final için yaşadıkları hüznü dile getirdi.

THE NATIONAL (İSKOÇYA)

Ve son olarak İskoçya basınından The National ise İngiltere'nin kaybedişini ironik bir şekilde ele aldı. Gazete, İtalya'nın şampiyonluğunu İngilizlerin turnuva boyunca slogan haline getirdiği "It's coming home" (Futbol evine dönüyor) sözünü değiştirerek "It's coming Rome" (Futbol Roma'ya dönüyor) başlığı ile okuyucularına duyurdu.