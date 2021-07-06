İtalya-İspanya maçı CANLI

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. İtalya ile İspanya yarı final mücadelesinde kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İTALYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 22.00'de çalan İtalya - İspanya maçı TRT 1'den naklen yayınlanıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan maçta Alman hakem Felix Brych düdük çalıyor.

İTALYA - İSPANYA MAÇI 11'LERİ

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile

İspanya: Simon, Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alba, Busquets, Koke, Pedri, Ferran Torres, Olmo, Oyarzabal

EKSİKLER

İtalya'da aşil tendonundan ağır bir sakatlık geçiren Leonardo Spinazzola bu maçta forma giyemeyecek. İspanya'da ise Pablo Sarabia bu maçta görev oynayamayacak.

İKİ TAKIM DA KUPAYI İSTİYOR!

Avrupa Şampiyonası'nda tek şampiyonluğu bulunan İtalya, bu şampiyonluğu 1968 yılında elde etti. İtalya, 2000 ve 2012'deki turnuvalarda ise finale kalmasına rağmen kupayı kazanamadı. Şampiyonanın en başarılı takımlarından biri olan İspanya ise 1964, 2008 ve 2012'de kupayı müzesine götürdü.