Ukrayna - İngiltere: 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | İngiltere EURO 2020'de yarı finalde

EURO 2020 çeyrek finalinde Ukrayna ile İngiltere kozlarını paylaştı. İngilizler, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleden 4-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdıran son takım oldu.
İngiltere'ye turu getiren golleri 4 ve 50'de Harry Kane, 46'da Harry Maguire ve 63'te Jordan Henderson kaydetti.
YARI FİNALDE RAKİBİ DANİMARKA
Ukrayna'yı deviren İngiltere, yarı finalde Danimarka ile eşleşti. İngiltere'nin evi Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı İngiltere-Danimarka yarı final mücadelesi 7 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.