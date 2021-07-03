Haberler Euro 2020 Ukrayna - İngiltere: 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | İngiltere EURO 2020'de yarı finalde

Ukrayna - İngiltere: 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | İngiltere EURO 2020'de yarı finalde

Son dakika haberi... EURO 2020'de son yarı finalist İngiltere oldu. İngilizler, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan çeyrek final maçında Ukrayna'yı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. İngiltere'ye turu getiren golleri Harry Kane (2), Harry Maguire ve Jordan Henderson kaydetti. İngiltere, evi Wembley Stadı'nda oynanacak olan yarı final maçında Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 23:51 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 23:58
Ukrayna - İngiltere: 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | İngiltere EURO 2020'de yarı finalde

EURO 2020 çeyrek finalinde Ukrayna ile İngiltere kozlarını paylaştı. İngilizler, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleden 4-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdıran son takım oldu.

İngiltere'ye turu getiren golleri 4 ve 50'de Harry Kane, 46'da Harry Maguire ve 63'te Jordan Henderson kaydetti.

YARI FİNALDE RAKİBİ DANİMARKA

Ukrayna'yı deviren İngiltere, yarı finalde Danimarka ile eşleşti. İngiltere'nin evi Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı İngiltere-Danimarka yarı final mücadelesi 7 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

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