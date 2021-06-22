Haberler Euro 2020 Son dakika EURO 2020 haberi: UEFA'dan Wembley kararı! Finalin yeri değişecek mi?

Son dakika haberi: 'dan Wembley kararı! Finalin yeri değişecek mi?

Son dakika spor haberi: 'de yarı final ve final maçlarının 'ndan alınmasının gündeme getirilmesinin ardından 'dan açıklama geldi. UEFA sözcüsü yaptığu açıklamada, "UEFA, Futbol Federasyonu ve makamlarıyla Wembley'de oynanacak yarı final ve final maçları için yakından çalışıyor. Bu maçların yerinin değişmesiyle ilgili bir plan yok." ifadelerini kullandı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 15:09
Son dakika EURO 2020 haberi: UEFA'dan Wembley kararı! Finalin yeri değişecek mi?

Başbakanı 'nin 'de Covid-19'un Delta varyantının yayılması nedeniyle gündeme getirdiği final maçının başkent 'daki 'ndan alınmasına yönelik açıklamasına 'dan olumsuz yanıt geldi.

Draghi'nin açıklamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan UEFA Sözcüsü, "UEFA, ve makamlarıyla Wembley'de oynanacak yarı final ve final maçları için yakından çalışıyor. Bu maçların yerinin değişmesiyle ilgili bir plan yok." ifadelerini kullandı.

Draghi, Başbakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İngiltere'de Covid-19'un Delta varyantının yayılmasından dolayı finalinin 'ya alınmasından yana olup olmadığına ilişkin soruya, "Evet. Finalin, bulaşma riski yüksek olan bir ülkede yapılmaması için çaba sarf edeceğim." yanıtını vermişti.


SON DAKİKA