Haberler Euro 2020 Portekiz - Almanya: 2-4 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Portekiz - Almanya: 2-4 | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2020 F grubu maçında Portekiz ile Almanya kozlarını paylaştı... Karşılaşmayı Almanya 4-2 kazanarak turnuvadaki ilk galibiyetini alarak 2. sıraya yükseldi. Portekiz ise bu mağlubiyetle liderlik fırsatını kaçırdı ve 3. sıraya düştü. İşte tüm detaylar... | EURO 2020 haberleri

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 18:55 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 20:58
Portekiz - Almanya: 2-4 | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu maçında Portekiz ile Almanya kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Almanya 4-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 35. dakikada (k.k), 39'da (k.k), 51. dakikada Havertz ve 60. dakikada ise kaydetti. Portekiz'in golleri ise 15. dakikada ve 67'de Diogo Jota'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Almanya 3 puanı hanesine yazdırdı ve 2. maçlar sonunda 3 puan toplayarak 2. sıraya yükseldi. Portekiz ise 3 puanda kaldı ve 3. sırada yer aldı.

Grubun 3. ve son hafta maçları ise 23 Haziran'da oynanacak. Portekiz, Fransa ile karşılaşacakken; Almanya ise Macaristan'la kozlarını paylaşacak.

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