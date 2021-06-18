Sürprize açık!

EURO 2020 E Grubu'nda ilk maçlarda sürpriz sonuçlar alınmıştı. Slovakya'nın, Polonya'yı 2-1 mağlup ederek zirveye çıktığı grupta, İsveç ise İspanya karşısında 0-0'lık beraberlikle puan almıştı. Bugün Zenit Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maçta İsveç ile Slovakya karşılaşacak. 16.00'daki mücadele TRT 1'den yayınlanacak. Slovakya ilk maçtaki aldığı galibiyetin moraliyle kazanarak gruptan çıkmak istiyor. İsveç ise alacağı 3 puanla rakibini geçerek turnuvanın sürpriz takımlarından olmayı planlıyor. İki takımın daha önceki karşılaşmalarında İsveç'in üstünlüğü var.

5 MAÇTA 3 GALİBİYET YAŞANDI

İki kuzey ülkesi daha önce 5 kez karşlaştı. İlk mücadele 2002 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oldu. 2000'deki maç golsüz beraberlikle sona erdi. Ardından gruptaki ikinci kapışmada İsveç 2-0'la güldü. 2013'e kadar bir daha karşılaşmayan iki ekip bu kez hazırlık maçında golsüz berabere kaldı. 2017'deki hazırlık mücadelesinde ise İsveç, 6-0'la şov yaptı. 2018'de de 1-1 berabere kaldılar ve maçta Slovakya rakibine tarihindeki ilk golünü attı. Toplam 5 maçta İsveç iki galibiyet alırken; taraflar 3 kez de beraberlik almış oldu.

GÖZLER HAMSIK'İN ÜZERİNDE OLACAK

Slovakya'da ise yılların tecrübesi ve Trabzonspor'un yeni transferi Hamsik yine ön planda gözüküyor. Milli takımın önemli ayağı, 126 karşılaşmada 26 gol kaydetti. Fakat takımın en değerli ismi ilk maçta galibiyet golünü atan İnter'in savunmacısı Skrinar. 26 yaşındaki stoper, 39 milli maçta 2 kez fileleri sarstı. Kaleci Dubravka, Duda ve Mak da ön plana çıkabilecek isimler olarak göze çarpıyor.

KOVİD PANİĞİ

Slovakya Milli Takımı'ndan bir personelde ve defans oyuncusu Denis Vavro'da koronavirüs tespit edildi. Teknik direktör Stefan Tarkoviç, her ikisinin de kendilerini iyi hissettiklerini ve karantinaya girdiklerini açıkladı. EURO 2020'de daha önce İsveç Milli Takımı futbolcularından Dejan Kulusevski ile Mattias Svanberg de koronavirüse yakalanmıştı.