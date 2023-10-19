ÜCRETSİZ OYUNLAR PC 2023 STEAM EKİM AYI LİSTESİ

Her ay yeni ve güncel oyunları oyunseverler ile buluşturan Steam platformundaki ücretsiz oyunların hangileri olduğu oyunseverler tarafından araştırılıyor... Peki, 'Hangi oyunlar 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla ücretsiz?' İşte liste...
Her ay yeni ve güncel oyunları oyunseverler ile buluşturan Steam platformundaki ücretsiz oyunların hangileri olduğu oyunseverler tarafından araştırılıyor... Peki, 'Hangi oyunlar 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla ücretsiz?' İşte liste...
Apex Legends
ArcheAge
Counter Strike: Global Office
Dota Underlords
Dota 2
Realm Royale
Smite
Unturned
War Thunder
Warframe
World of Tanks
Eve Online
Aim Lab
Destiny 2
Crossout
Lost Ark
Closers
Marvel Snap
NeverWinter
Paladins
Team Fortress 2
Conqueror's Blade
Star Conflict
Path of Exile
Star Trek Online
Planetside 2