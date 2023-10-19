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ÜCRETSİZ OYUNLAR PC 2023 STEAM EKİM AYI LİSTESİ

PC oyun haberleri... Bilgisayar oyunlarının yer aldığı platformlardan biri olan Steam'de ücretsiz olarak oynanabilen en güncel oyun listesi haberimizde...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 15:47 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2023 Perşembe 15:53
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ÜCRETSİZ OYUNLAR PC 2023 STEAM EKİM AYI LİSTESİ

Her ay yeni ve güncel oyunları oyunseverler ile buluşturan Steam platformundaki ücretsiz oyunların hangileri olduğu oyunseverler tarafından araştırılıyor... Peki, 'Hangi oyunlar 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla ücretsiz?' İşte liste...

ÜCRETSİZ OYUNLAR PC 2023 STEAM EKİM AYI LİSTESİ

Apex Legends
ArcheAge
Counter Strike: Global Office
Dota Underlords
Dota 2

ÜCRETSİZ OYUNLAR PC 2023 STEAM EKİM AYI LİSTESİ

Realm Royale
Smite
Unturned
War Thunder
Warframe
World of Tanks

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