FIFA 23'te takımların formaları ifşa oldu!

Oyun meraklıların iple çektiği FIFA 23, kritik bir hatayla gündeme geldi. Çıkışına tam 1 aylık süre kalan oyun pek çok oyuncu tarafından, yaşanan bir hata sonrası indirilebilir duruma geldi. Bu durum, sadece oyunun Ultimate Edition sürümünü ön sipariş ile satın alan XBOX oyuncuları için geçerliydi.

Normalde 27 Eylül'e kadar çevrimiçi olmaması planlanan oyun, son hatayla birlikte garip bir şekilde çevrimiçi oynanabildi.

FORMALAR DA İFŞA OLDU

Oyunun da ötesinde FIFA 23, takımların henüz duyurmadığı formalara da ev sahipliği yapıyordu. Örneğin Liverpool forması, FIFA 23 sayesinde resmi duyurusundan çok daha önce futbol severlerin gözleri önüne serildi. FIFA 23'te bu kadar sızıntıya neden olan hatanın neden kaynaklandığıysa henüz bilinmiyor.