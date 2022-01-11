PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) artık tüm platformlarda tamamen ücretsiz oldu!

Son yıllarda oyun dünyasını kasıp kavuran ve Battleroyale denilen akımın öncüsü pozisyonunda bulunan PUBG'den, oyunculara iyi bir haber geldi. Daha önce PC ve konsoldan PUBG oynamak isteyen oyuncuların oyunu satın alması gerekiyordu. Ancak PlayerUnknown's Battlegrounds artık tamamen ücretsiz oldu.
PUBG'yi ücretsiz oynamak isteyen oyuncular, 12 Ocak 2022 tarihinde yapılacak olan büyük güncellemenin ardından oyuna ücretsiz olarak erişebilecekler. Ancak oyunun ücretsiz versiyonunda bazı eksiklikler olacak. PUBG: Battlegrounds'ın tüm özelliklerinden faydalanabilmeniz için BATTLEGROUND Plus hesabı almanız gerekecek.
BATTLEGROUND PLUS NEDİR?
PUBG oyununu daha önce satın alanlar oyunun tamamen ücretsiz olmasına üzülmeyecek. Çünkü oyunu daha önce satın alan oyuncular, otomatik olarak Battleground Plus hesabına geçiş yapacak.Oyunu ücretsiz edinenler ise Plus üyeliğe para ödeyerek geçiş yapabilecek.
BATTLEGROUNDS Plus yükseltme ürünü/DLC, oynaması ücretsize geçildikten sonra 12,99$ karşılığında satılacak.
BATTLEGROUND PLUS ÖZELLİKLE ŞU ŞEKİLDE
Battleground Plus'a sahip hesaplar aşağıdakilere otomatik olarak erişim sağlayacaktır.
Survival Mastery XP +%100 artırma
Kariyer – Madalya sekmesi
Dereceli Mod
Özel eşleşme sunucuları
BATTLEGROUNDS Plus ayrıca şu eşyaları içerecek:
Kaptanın Kamuflaj Şapkası
Kaptanın Kamuflaj Maskesi
Kaptanın Kamuflaj Eldivenleri
Bonus 1300 G-COIN
MEVCUT OYUNCULARA 'ÖZEL HATIRA PAKETİ'
PUBG: Battlegrounds ücretsiz olmadan önce oyunu satın alan oyunculara bu zamanki desteklerinden ötürü ücretsiz olarak Battleground Plus hesap yükseltmesi ve çeşitli ödüller içeren PUBG ÖZEL HATIRA PAKETİ'ne otomatik olarak sahip olacaklar.
Ödüller:
PUBG - ÖZEL HATIRA PAKETİ
BATTLEGROUNDS Plus
Kostüm kozmetik seti
Savaş Görmüş Miras Korse
Savaş Görmüş Miras Ceket
Savaş Görmüş Miras Eldiven
Savaş Görmüş Miras Pantolon
Savaş Görmüş Miras Bot
Köstek ve Cıvata Mirası - Tava
İsimlik - Savaş Görmüş Miras
Battleground Plus: Oynaması ücretsiz geçiş sonrasında ilk girişinizde hesabınıza otomatik olarak verilecektir. Diğer ödüller, oynaması ücretsiz geçiş sonrasındaki ilk girişinizde otomatik olarak hesap envanterinize eklenecektir.
PUBG TARAFINDAN YAYINLANAN FRAGMAN İSE ŞU ŞEKİLDE