Erzurumsporlu futbolcu Rashad Muhammed ameliyat edildi
05 Mart 2019, Salı
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Erzurumsporlu futbolcu ameliyat edildi

Erzurumsporlu futbolcu Rashad Muhammed ameliyat edildi

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu , elinden ameliyat edildi.

Rashad Mumuhammed'in, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sol el 3 ve 4. parmaklarından, metakarp kırığı sebebiyle ameliyat edildiği bildirildi.

Ameliyatın başarılı geçtiği, futbolcunun 2 hafta sonra sahalara döneceği belirtildi.

  1. 05.03.2019
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