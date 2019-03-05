Erzurumsporlu futbolcu Rashad Muhammed ameliyat edildi
Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Rashad Muhammed, elinden ameliyat edildi.
Rashad Mumuhammed'in, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sol el 3 ve 4. parmaklarından, metakarp kırığı sebebiyle ameliyat edildiği bildirildi.
Ameliyatın başarılı geçtiği, futbolcunun 2 hafta sonra sahalara döneceği belirtildi.
- 05.03.2019
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Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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Çok yaşa Türkiye
Toplam 2
Yorum
baksoy Sen neymişsin be ONAZİ seni mum ile arıyoruz orta saha kayıp topu kesecek adam yok takımda senden başka maalesef ?
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