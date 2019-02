Vali Memiş: “Bu takıma sahip çıkmak zorundayız”

BB Erzurumspor kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısına Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, BB Erzurumspor Başkan Vekili Ömer Düzgün ve gazeteciler katıldı.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Okay Memiş, Erzurumspor'un sahipsiz olmadığını ifade ederek, "BB Erzurumspor'a maddi ve manevi anlamda sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Bütün taraftarlarıma çok teşekkür ediyorum. Her maçta son derece fedakar, cefakar seyircilerimiz var. Her maçta müthiş bir atmosfer oluşturuyorlar. Sadece Erzurum'dan değil çevre illerden de taraftarlar maç günü buraya geliyorlar. Bu hafta Rizespor'la olan maçımızda futbol kamuoyunun da çok tartıştığı bir pozisyonda hakem golümüzü iptal etti. Tabi hakemin takdirinde olan bir konu spor programların da bu konu fazlasıyla tartışılıyor. Kimseye haksızlık yapmak istemiyoruz. Ne hakeme, ne de MHK'ya bir ifade kullanmayacağım. Söylemek istediğim bu şehrin en büyük dinamiği olan bu takıma sahip çıkmak zorundayız. Biz Erzurum olarak ayrıcalık istemiyoruz bize ekstradan avantaj yapılsın demiyoruz ama haksızlık da yapılsın istemiyoruz. Biz kendi sahamızda daha güçlü ve daha iyi oynayan taraf olmalıyız. Özellikle taraftar gruplarının daha dikkatli olmasını istiyoruz. İncitici olmamalarını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.





SEKMEN: "ERZURUMSPOR'UN YANINDAYIZ"



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise şehrin yöneticileri olarak BB Erzurumspor'un yanında olduklarını vurgulayarak, "Zaman zaman VAR sistemine rağmen bir takım yanlış kararlar verildiğini görüyoruz. En son Rizespor maçında buna hep beraber şahit olduk. Ama bütün bunlara rağmen seyircimizin taraftarımızın olgun davranışı ise takdire şayan bir konudur. Bu kararlar verilirken şehrin yöneticileri olarak bu olaylara sessiz kalacağımızı duyarsız kalacağımızı kimse sanmasın. Biz elbette ki yöneticiler olarak mutlaka ilgili kurumları arayarak yapılan uygulamaların yanlış olduğunu dile getirdik. Mutlaka kulübümüzün yanında olduğumuzu yönetimine her türlü desteği verdiğimize herkes emin olsun" şeklinde konuştu.



Öte yandan İstanbul'a TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile görüşmek üzere giden BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş toplantıya katılmadı.