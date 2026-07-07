Lionel Messi: Pes etmek yok!

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin, Mısır'ı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından konuşan Lionel Messi, "Ben takım arkadaşlarım sayesinde sahadayım. Çünkü benim yeterince koşmadığım anlarda onlar ekstra çaba harcıyor. Boşlukları kapatıyorlar. Bunu da yürekten yapıyorlar." diyerek takım arkadaşlarının mücadelesine dikkat çekti.

"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Dünyaca ünlü yıldız sözlerinin devamında ise şunları söyledi: "Arjantin, benim mutluluğum. Uzun zamandır ailemle vakit geçiremiyordum. Birkaç gün önce kısa bir izin yapabildim sadece. Ancak milli takımda birlikte olmaktan çok keyif alıyoruz. 8 yıldır bu takım bana büyük mutluluklar yaşattı. Yolculuğumuz bu maçta bitemezdi. Çünkü hala mücadele etmemiz gereken çok şey var. Bunu hissediyorum. Herkese karşı rekabet etmek için buradayız. Her şeyimizi ortaya koyacağız. Asla vazgeçmeyeceğiz."

"TAKIMI YÜZÜSTÜ BIRAKTIĞIMI HİSSEDİYORDUM"

"Penaltıyı kaçırdığım için çok öfkeliydim. Böylesine önemli bir anda takımı yüzüstü bıraktığımı hissediyordum. Neyse ki Tanrı'nın benim için hazırladığı başka bir şey vardı. Bu, hepimiz için büyük bir rahatlama oldu."