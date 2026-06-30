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Haberler Dünya Kupası Gol yağmuru

Gol yağmuru

2026 Dünya Kupası grup aşamasında 72 karşılaşmada 215 kez fileler havalandı. Favoriler arasında gösterilen Fransa, Almanya ve Hollanda 10’ar golle zirvede yer aldı

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 06:50
Gol yağmuru

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması geride kalırken, futbolseverler gole doydu. Oynanan 72 karşılaşmada tam 215 gol atıldı. Bu gol sayısıyla yeni bir Dünya Kupası rekoru da kırıldı. Katar'da organize edilen 2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasında 172 kez fileler havalanmıştı. Fransa, Almanya ve Hollanda, gruplarda attıkları 10'ar golle, gol krallığı listesinin zirvesinde bulunan takımlar oldu.

PANAMA SKOR BULAMADI

Grup aşamasında toplam bin 774 şut kaydedildi. Karşılaşma başına 24.6 şutun çekildiği grup safhasında Belçika Milli Takımı, 73 şutla bu alanda zirvede yer aldı. 48 ülkenin 47'sinin gol attığı gruplarda, sadece Panama Milli Takımı bu sevinci yaşayamadı. Kanada Millli Takımı'nın, Katar'ı 6-0 yenmesi de Dünya Kupası tarihinde bir Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu ülkesinin bir maçta 4 golden fazla gol attığı ilk örnek olarak kayıtlara geçti.

BİN 604 FAUL YAPILDI

2026 FIFA Dünya Kupası grup maçlarında bin 604 kez faul gerekçesiyle oyun durdu. Karşılaşma başına 22.3 faulün gerçekleştiği müsabakalarda Haiti, 55 faulle rakiplerine engel oldu. Hakemler maç başına ortalama 2.5 sarı kart gösterirken, toplamda 180 sarı kart cezası uygulandı. En çok sarı kart alan takım 8 kez ile Paraguay oldu.

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