HOLLANDA ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Hollanda - Arjantin Dünya Kupası Çeyrek Final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Hollanda ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - Arjantin maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

HOLLANDA - ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hollanda - Arjantin maçı 9 Aralık Cumagünü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.,

MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Jong, De Roon, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay

Arjantin: Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; Fernandez, De Paul, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez