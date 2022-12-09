Haberler Dünya Kupası 2022 HOLLANDA ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Hollanda - Arjantin Dünya Kupası Çeyrek Final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

HOLLANDA ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Hollanda - Arjantin Dünya Kupası Çeyrek Final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final müsabakasında Hollanda ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - Arjantin Dünya Kupası Çeyrek Final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 13:58 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 14:11
HOLLANDA ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Hollanda - Arjantin Dünya Kupası Çeyrek Final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Hollanda - Arjantin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

HOLLANDA ARJANTİN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DÜNYA KUPASI HABERLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Hollanda ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - Arjantin maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

HOLLANDA - ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hollanda - Arjantin maçı 9 Aralık Cumagünü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.,

MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Jong, De Roon, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay

Arjantin: Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; Fernandez, De Paul, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Zalgiris Kaunas Anadolu Efes maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Zalgiris Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta?
12 gündür haber alınmayan 16 yaşındaki Nehir Batak'ın profili stüdyoyu şaşkına çevirdi! Müge Anlı 'keşke gittiğiniz yerde mutlu olsanız...'
Beşiktaş'a gelecek mi? Başkan Çebi açıkladı
Özbek'ten borç açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fas - Portekiz maçı saat kaçta?
İngiltere - Fransa maçı saat kaçta?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
KASTAMONU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
NİĞDE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Djokovic Avustralya Açık'ın ana tablosunda! Djokovic Avustralya Açık'ın ana tablosunda! 13:50
Yiğidolar Antalya'da son antrenmanını yaptı! Yiğidolar Antalya'da son antrenmanını yaptı! 13:40
Beşiktaş yönetiminden Georges-Kevin N'Koudou kararı! Beşiktaş yönetiminden Georges-Kevin N'Koudou kararı! 13:30
Özbek'ten borç açıklaması! Özbek'ten borç açıklaması! 12:40
Beşiktaş'a gelecek mi? Başkan Çebi açıkladı Beşiktaş'a gelecek mi? Başkan Çebi açıkladı 11:49
Futbol dünyası Antalya'ya akın etti! Futbol dünyası Antalya'ya akın etti! 11:28
Daha Eski
Konyaspor'da Bytyqi transfer hayalini açıkladı! Konyaspor'da Bytyqi transfer hayalini açıkladı! 11:27
Kayserispor - Giresunspor maçı saat kaçta? Kayserispor - Giresunspor maçı saat kaçta? 11:14
Galatasaray'dan Inaki Pena'ya kanca! Galatasaray'dan Inaki Pena'ya kanca! 11:14
Atalanta - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? Atalanta - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? 11:08
Tottenham - Motherwell maçı saat kaçta? Tottenham - Motherwell maçı saat kaçta? 11:05
Alperen'in "double-double"ı Houston'a yetmedi! Alperen'in "double-double"ı Houston'a yetmedi! 10:55