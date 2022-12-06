Sergio Busquets İspanya-Fas maçında rekora ortak oldu! Gavi ise Pele'den sonra...

2022 Dünya Kupası son 16 turunda F Grubu lideri Fas ile E Grubu ikincisi İspanya karşı karşıya geldi.

Mücadelede İspanya kaptanı Sergio Busquets, Dünya Kupası finallerinde milli takımıyla 17. maçına çıktı.

34 yaşındaki oyuncu, Iker Casillas, Sergio Ramos'la birlikte Dünya Kupası'nda İspanya formasını en çok giyen oyuncu oldu.

Bu maçta süre alan bir diğer isim Gavi ise; Pele'den bu yana Dünya Kupası eleme turlarında bir maça ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu.

Pele - 17 yaş 249 gün

Gavi - 18 yaş 123 gün