İngiltere Senegal maçı CANLI İZLE (İngiltere-Senegal canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası son 16 turunda 7 puanla B Grubu'nu lider bitiren İngiltere ile A Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada kapatan Senegal kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...
İNGİLTERE SENEGAL İLK 11'LER
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Henderson, Rice, Bellingham, Foden, Kane, Saka.
Senegal: E. Mendy, Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs, Ciss, N. Mendy, Ndiaye, Diatta, Sarr, Dia.
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İNGİLTERE-SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
İngiltere ile Senegal arasında Al Bayt Stadyumu'nda oynanan maç saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.