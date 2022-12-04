Haberler Dünya Kupası 2022 İngiltere Senegal maçı CANLI İZLE (İngiltere-Senegal canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

İngiltere Senegal maçı CANLI İZLE (İngiltere-Senegal canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında B Grubu lideri İngiltere, A Grubu 2.'si Senegal ile karşı karşıya geliyor. İngiltere-Senegal maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 21:55 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 22:10
İngiltere Senegal maçı CANLI İZLE (İngiltere-Senegal canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası son 16 turunda 7 puanla B Grubu'nu lider bitiren İngiltere ile A Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada kapatan Senegal kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

İNGİLTERE SENEGAL İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Henderson, Rice, Bellingham, Foden, Kane, Saka.

Senegal: E. Mendy, Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs, Ciss, N. Mendy, Ndiaye, Diatta, Sarr, Dia.

👉 İNGİLTERE - SENEGAL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN... 👈

İNGİLTERE-SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İngiltere ile Senegal arasında Al Bayt Stadyumu'nda oynanan maç saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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