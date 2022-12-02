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Sırbistan 2-3 İsviçre (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

Dünya Kupası'nın G Grubu'nda İsviçre SırbistanRemo Freuler, Breel Embolo, Xherdan Shaqiri'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 00:01
Sırbistan 2-3 İsviçre (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası, G Grubu maçları ile devam etti.

Sırbistan ile İsviçre zorlu mücadelede karşı karşıya geldi.

Sırbistan'da golleri Mitrovic ve Vlahovic kaydetti.

İsviçre'de ise sahneye Shaqiri, Embolo ve Freurer çıktı.

Karşılaşmayı İsviçre 3-2'lik skorla kazandı ve grubu 2. sırada bitirerek üst tura yükseldi.

Sırbistan ise kupaya veda etti.

İŞTE G GRUBU'NDA OLUŞAN PUAN DURUMU:

1: Brezilya | 6 Puan

2: İsviçre | 6 Puan

3: Kamerun | 4 Puan

4: Sırbistan | 1 Puan

MAÇIN GOLLERİ;

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