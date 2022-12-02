Sırbistan 2-3 İsviçre (MAÇ SONUCU - ÖZET) 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası, G Grubu maçları ile devam etti.

Sırbistan ile İsviçre zorlu mücadelede karşı karşıya geldi.

Sırbistan'da golleri Mitrovic ve Vlahovic kaydetti.

İsviçre'de ise sahneye Shaqiri, Embolo ve Freurer çıktı.

Karşılaşmayı İsviçre 3-2'lik skorla kazandı ve grubu 2. sırada bitirerek üst tura yükseldi.

Sırbistan ise kupaya veda etti.

İŞTE G GRUBU'NDA OLUŞAN PUAN DURUMU:

1: Brezilya | 6 Puan

2: İsviçre | 6 Puan

3: Kamerun | 4 Puan

4: Sırbistan | 1 Puan

MAÇIN GOLLERİ;

🏆⚽️ GOOLL! | Shaqiri yerden düzgün vurdu, İsviçre'yi öne geçirdi! pic.twitter.com/2RxyhTtu73 — TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022

🏆⚽️ GOOLL! | Aleksandar Mitrovic'ten mükemmel bir kafa, tam bir golcü vuruşu! Şimdi skorda denge var. pic.twitter.com/UBl3CliNPY — TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022

🏆⚽️ GOOLL! | Tadic getirdi, Vlahovic bitirdi! Gol düellosu devam ediyor, Sırbistan önde! pic.twitter.com/FRm4YaOSZO — TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022

🏆⚽️ GOOLL! | Gol sağanağı devam ediyor. Bu kez sahnede Embolo var! Şimdi skor 2-2. pic.twitter.com/zXMySulRZi — TRT Spor (@trtspor) December 2, 2022