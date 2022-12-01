Haberler Dünya Kupası 2022 Japonya - İspanya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Japonya - İspanya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Japonya ile İspanya, 2022 Dünya Kupası E Grubu son maçında kozlarını paylaşıyor. Khalifa Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Fernando Guerrero düdük çalıyor. Japonya - İspanya maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 21:51 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 22:01
Japonya - İspanya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Japonya ile İspanya, F Grubu son maçında karşı karşıya geliyor. Japonya - İspanya maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

JAPONYA - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Japonya - İspanya maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

JAPONYA - İSPANYA MAÇI CANLI İZLE📺

JAPONYA - İSPANYA MAÇI 11'LERİ
Japonya: Gonda, Itakura, Yoshida, Taniguchi, Ito, Morita, Tanaka, Nagatomo, Kamada, Kubo, Maeda

İspanya: Simon, Balde, Pau, Rodri, Azpilicueta, Busquets, Pedri, Gavi, Olmo, Morata, Williams

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