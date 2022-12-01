Japonya - İspanya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Japonya ile İspanya, F Grubu son maçında karşı karşıya geliyor. Japonya - İspanya maçını haberimizden izleyebilirsiniz.
JAPONYA - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Japonya - İspanya maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
JAPONYA - İSPANYA MAÇI CANLI İZLE📺
JAPONYA - İSPANYA MAÇI 11'LERİ
Japonya: Gonda, Itakura, Yoshida, Taniguchi, Ito, Morita, Tanaka, Nagatomo, Kamada, Kubo, Maeda
İspanya: Simon, Balde, Pau, Rodri, Azpilicueta, Busquets, Pedri, Gavi, Olmo, Morata, Williams