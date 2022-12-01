İran’da ABD maçı coşkusu

İran'ın başkenti Tahran'da önceki gece İran ile ABD arasında oynan maç coşkuyla takip edildi. Milad Kulesi Konferans Salonu'nda toplanan futbolseverler İran bayraklarıyla oynanan maçı büyük bir coşkuyla izledi. Ancak takımın ABD'ye 1-0 yenilerek turnuvaya veda etmesinin ardından ise salon sessizliğe büründü.
İran'ınbaşkenti Tahran'da önceki gece İran ile ABD arasında oynan maç coşkuyla takip edildi. Milad Kulesi Konferans Salonu'nda toplanan futbolseverler İran bayraklarıyla oynanan maçı büyük bir coşkuyla izledi. Ancak takımın ABD'ye 1-0 yenilerek turnuvaya veda etmesinin ardından ise salon sessizliğe büründü.