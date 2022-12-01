Haberler Dünya Kupası 2022 İran’da ABD maçı coşkusu

İran’da ABD maçı coşkusu

İran'ın başkenti Tahran'da önceki gece İran ile ABD arasında oynan maç coşkuyla takip edildi. Milad Kulesi Konferans Salonu'nda toplanan futbolseverler İran bayraklarıyla oynanan maçı büyük bir coşkuyla izledi. Ancak takımın ABD'ye 1-0 yenilerek turnuvaya veda etmesinin ardından ise salon sessizliğe büründü.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 06:50
İran’da ABD maçı coşkusu
İran'ın başkenti Tahran'da önceki gece İran ile ABD arasında oynan maç coşkuyla takip edildi. Milad Kulesi Konferans Salonu'nda toplanan futbolseverler İran bayraklarıyla oynanan maçı büyük bir coşkuyla izledi. Ancak takımın ABD'ye 1-0 yenilerek turnuvaya veda etmesinin ardından ise salon sessizliğe büründü.
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