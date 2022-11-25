Haberler Dünya Kupası 2022 Brezilya Milli Takımı'na Neymar ve Danilo'dan üzen haber!

Brezilya Milli Takımı'na Neymar ve Danilo'dan üzen haber!

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken turnuvanın favori ekiplerinden Brezilya, Sırbistan'ı 2-0'lık skorla mağlup etmişti. Bu maçın ardından sambacılara yıldız oyuncuları Neymar ve Danilo'dan üzen haber geldi. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 19:43
Brezilya Milli Takımı'na Neymar ve Danilo'dan üzen haber!

2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, 28 Kasım Pazartesi günü İsviçre karşısında forma giyemeyecek.

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Sırbistan müsabakasında ayak bileğinde sakatlık yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun İsviçre karşısında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.

Neymar'ın yanı sıra ayak bileğinden sakatlığı bulunan Danilo'nun da İsviçre müsabakasında görev yapamayacağı aktarıldı. İki oyuncunun sağlık ekibi tarafından tedavisine başlandığını ifade edildi.

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