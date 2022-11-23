Haberler Dünya Kupası 2022 Arjantin maçında sakatlanan Suudi Arasbistanlı Al-Shahrani'nin tedavisi ülkesinde devam edecek

Arjantin maçında sakatlanan Suudi Arasbistanlı Al-Shahrani'nin tedavisi ülkesinde devam edecek

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada son dakikalarda sakatlanan Suudi Arabistan Milli Takımı'nın oyuncusu Yasser Al-Shahrani'nin tedavisi ülkesinde devam edecek. 30 yaşındaki savunma oyuncusu ameliyat olacak.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 18:24
Arjantin maçında sakatlanan Suudi Arasbistanlı Al-Shahrani'nin tedavisi ülkesinde devam edecek
Arjantin'in 2-1 mağlup ettikleri maçta sakatlanan Suudi Arabistanlı futbolcu Al-Shahrani'nin tedavisi ülkesinde devam edecek

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'i 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 30 yaşındaki savunma oyuncusu Yasser Al-Shahrani ameliyat edileceği bildirildi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, karşılaşmanın 90+9. dakikasında takım arkadaşı Muhammed Alowais ile çarpışarak sakatlanan Al-Shahrani'nin kafasına, göğsüne ve karnına ciddi darbe aldığı belirtildi.

Kontrolleri yapılan ve durumunun stabil olduğu bildirilen Al-Shahrani'nin Katar'dan ülkesi Suudi Arabistan'a götürüldüğü aktarıldı.

30 yaşındaki futbolcunun başkent Riyad'da en kısa sürede ameliyat edileceği kaydedildi.

DİĞER
Ünlü oyuncu Emine Ün'ün kızı Duru Kınay 18 yaşına girdi! Duru güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı!
Taksim Meydanı'nda unutulan valiz hareketli anlara neden oldu!
Beşiktaş'tan G.Saray'a Cengiz çalımı! Transferi o isim bitirecek
Fas Hırvatistan maçından galibiyet çıkmadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Almanya'ya Japonya şoku!
Luka Modric tarihe geçti!
YENİ AY EN ÇOK HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?
Emekli, atanamayan öğretmene Öğretmenler Günü mesajları
Sevgiliye, arkadaşa, eşe, anneye Öğretmenler Günü mesajı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Daniel Ricciardo yeniden Red Bull'da Daniel Ricciardo yeniden Red Bull'da 16:46
Orkun Kökçü Umre'ye gitti Orkun Kökçü Umre'ye gitti 16:46
G.Saray yönetimini ikiye böldü! O karar... G.Saray yönetimini ikiye böldü! O karar... 16:42
Ronaldo'ya 2 maç ceza! Ronaldo'ya 2 maç ceza! 16:36
Eyüpspor'a stat müjdesi! Eyüpspor'a stat müjdesi! 15:13
Bayern Münih'ten transfer! Bayern Münih'ten transfer! 15:37
Daha Eski
Beşiktaş'tan G.Saray'a Cengiz çalımı! Transferi o isim bitirecek Beşiktaş'tan G.Saray'a Cengiz çalımı! Transferi o isim bitirecek 15:39
F.Bahçe Opet set vermedi F.Bahçe Opet set vermedi 15:50
Türk Telekom - Trento maçı saat kaçta? Türk Telekom - Trento maçı saat kaçta? 16:03
Galatasaray - Hapoel Holon maçı saat kaçta? Galatasaray - Hapoel Holon maçı saat kaçta? 16:08
Drogba: Mbappe'yi reddetmiştim! Drogba: Mbappe'yi reddetmiştim! 16:18
Masuaku'nun sözleşmesinde şaşırtan detay! Masuaku'nun sözleşmesinde şaşırtan detay! 16:30