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Arjantin 1-2 Suudi Arabistan (MAÇ SONUCU - ÖZET) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası C Grubu'nda şampiyonluk adaylarından Arjantin, Suudi Arabistan'a 2-1 yenilerek turnuvadaki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 15:07 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 15:09
Arjantin 1-2 Suudi Arabistan (MAÇ SONUCU - ÖZET) | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor.

C Grubu mücadelesinde Arjantin ile Suudi Arabistan, Lusail Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Suudi Arabistan, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Arjantin'in 10. dakikada penaltıdan Lionel Messi ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

36 MAÇLIK SERİ SON BULDU

36 maçtır yenilmeyen Arjantin Milli Takımı'nda Suudi Arabistan yenilgisi sonrası seri sona erdi.

3 GOL OFSAYTA TAKILDI

Öte yandan Arjantin'in 22. dakikada Lionel Messi ve 26 ile 35. dakikalarda Lautaro Martinez ile bulduğu goller ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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