Haberler Dünya Kupası 2022 Lionel Messi: Hiçbir mazeret yok!

Lionel Messi: Hiçbir mazeret yok!

2022 Dünya Kupası'nda ilk sürpriz gerçekleşti. Suudi Arabistan, Arjantin'i mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Lionel Messi, "Bu herkes için çok sert bir darbe, bu şekilde başlamayı beklemiyorduk." dedi. İşte Messi'nin o sözleri...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 16:49
Lionel Messi: Hiçbir mazeret yok!

2022 Dünya Kupası'nda ilk sürpriz gerçekleşti. Suudi Arabistan, Arjantin'i mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Lionel Messi, "Bu herkes için çok sert bir darbe, bu şekilde başlamayı beklemiyorduk." dedi.

İşte Messi'nin o sözleri;

Hiçbir mazeret yok. Her zamankinden daha fazla birlik olacağız. Bu grup güçlü ve bunu daha önce de gösterdi. Suudi Arabistan oyuncularının da çok iyi olduğunu, topu hızlı hareket ettirdiklerini ve ofsayt taktikleri olduğunu biliyorduk. Bunlar üzerine çalıştık ama maç içerisinde çok acele ettik.

Bu herkes için çok sert bir darbe, bu şekilde başlamayı beklemiyorduk. Geleceğe odaklanmalı ve kazanmalıyız. Bu bize kalmış.

Herhangi birini suçlamak çok zor. Bu şekilde başlamayı düşünmüyorduk. Bahanemiz yok. Bunun bazı nedenleri var. Temelde nasıl bir takım olduğumuzu hatırlamalı ve bu maçı unutup sıradaki maçları düşünmeliyiz.

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