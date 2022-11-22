Haberler Dünya Kupası 2022 Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard ile ilgili şaşırtan gerçek!

Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard ile ilgili şaşırtan gerçek!

Son dakika spor haberi: Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, Arjantin'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Suudi Arabistan'ı tarihi zafere taşıyan teknik direktör Herve Renard'ın temizlik şirketinin girişiminin ardından teknik direktörlüğe adım attı. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 15:41
Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard ile ilgili şaşırtan gerçek!

Suudi Arabistan, Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza attı.

C Grubu'nun açılışında turnuvada şampiyonluk hedefleyen Arjantin ile karşılaşan Orta Doğu ekibi, 1-0 yenik kapattığı ilk devrenin ardından unutulmaz bir geri dönüşe imza atarak sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Dünya Kupası'na 36 maçlık yenilmezlik serisiyle giden Arjantin, bu mağlubiyetle İtalya'nın 37 maçlık rekoruna ortak olma şansını kaçırdı. Suudi Arabistan'da teknik direktör Herve Renard, unutulmaz zaferde ön plana çıkan isim oldu.

29 YAŞINDA EMEKLİ OLDU

Futbolculuk kariyerinde bir defans oyuncusu olan Herve Renard, dizinden sakatlanarak 29 yaşında emekli oldu. Renard, bir temizlik şirketi girişiminin ardından teknik direktörlük serüvenine yelken açtı. SC Draguignan ilk deneyimine soyunan Fransız çalıştırıcı, eski bir arkadaşı olan Claude Le Roy'un yanında Shanghai COSCO'da asistanlık yaptı.

54 yaşındaki teknik adam, ilerleyen dönemde Zambiya(2012) ve Fildişi Sahili(2015) ile Afrika Kupası'nı kazandı. Renard böylece iki farklı ülkeyle bu kupayı kazanan ilk teknik adam olarak tarihe geçti. Fas'ın başında Rusya 2018'de yer alan Herve Renard, İspanya, Portekiz ve İran'ın yer aldığı grubu 1 puanla son sırada noktaladı.

20 GÜN ÖNCE KAMPA GİRDİ

Suudi Arabistan ile 2019'da Körfez Kupası finaline ulaştı, ancak Bahreyn'e karşı kaybetti.

Renard, Dünya Kupası'na hazırlanmak için yerel liglerin 16 Ekim'de noktalanmasıyla grupta karşılaşacağı üç rakipten yirmi gün önce kampa başladı.

Suudi Arabistan'ın başında bulunduğu üç yıl boyunca sık sık 4-2-3-1 ve 4-5-1'i kullanan Renard'ın takımı elemelerde göz doldurdu.

SUUDİ ARABİSTAN'IN DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU

Suudi Arabistan, Asya elemelerine 2. turdan başladı. Özbekistan, Filistin, Singapur ve Yemen'in bulunduğu D Grubu'nda, 8 karşılaşma sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 20 puanla grubu lider bitiren Suudi Arabistan, 3. tura yükseldi.

3. turda Japonya, Avustralya, Umman, Çin ve Vietnam ile B Grubu'nda yer alan Suudi Arabistan, 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlikle yine lider olarak Katar'a gitme hakkını elde etti.

Zorlu hazırlık maçlarında Kolombiya ve Venezuela'ya 1-0 yenilen, ABD ile golsüz berabere kalan Suudi Arabistan bakalım 2022 Dünya Kupası'nda neler yapacak...

MAÇ TAKVİMİ

26 Kasım (TSİ 16.00): Polonya-Suudi Arabistan (Education City Stadı)

30 Kasım (TSİ 22.00): Suudi Arabistan-Meksika (Lusail Iconic Stadı)

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