Haberler Dünya Kupası 2022 Sadio Mane Hollanda maçında yok!

Sadio Mane Hollanda maçında yok!

Bayen Münihli Sadio Mane, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda yer alan Senegal Milli Futbol Takımı'nın organizasyondaki ilk karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 22:43
Sadio Mane Hollanda maçında yok!

Senegal Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Mane'nin, 21 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile oynanacak maçta yer alamayacağı bildirildi.

Mane'nin kaç maçta forma giyemeyeceği henüz bilinmezken, Senegal Milli Takımı ya da Bayern Münih'ten de herhangi bir açıklama gelmedi.

Senegalli oyuncu, 8 Kasım'da Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 yendiği karşılaşmada sakatlanmış ve Katar'a gitmesinin zor olduğu belirtilmişti.

Teknik direktör Aliou Cisse ise beklentinin aksine tendonundan sakatlanan 30 yaşındaki oyuncuyu Dünya Kupası kadrosuna dahil etmişti.

DİĞER
Necati Şaşmaz tarih verdi! Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor
Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük aşkıydı! 3 çocuğuyla poz veren Zeynep Tokuş oğlu Ali'nin yaş gününü kutladı görenler şaşırdı: "Kocaman olmuşlar"
Vitor Pereira milli yıldıza hoca oluyor!
Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! "Süre aldıkça..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Haaland Dünya Kupası'ndaki favorilerini açıkladı
Muslera'dan Dünya Kupası açıklaması! "Türkiye'den destek..."
2023 RESMİ TATİLLER VE MİLLİ BAYRAMLAR
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? (15 Kasım)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ömer Faruk'a büyük şok! Sözleşmesi feshediliyor Ömer Faruk'a büyük şok! Sözleşmesi feshediliyor 22:03
Mustafa Dalcı ilk antrenmanına çıktı Mustafa Dalcı ilk antrenmanına çıktı 21:33
Dursun Özbek'ten Semih Kaya sözleri! Dursun Özbek'ten Semih Kaya sözleri! 21:11
Şenol Güneş'ten akademiye ziyaret! Şenol Güneş'ten akademiye ziyaret! 21:08
Türkiye İskoçya maçına hazır Türkiye İskoçya maçına hazır 20:38
La Liga ile dostluk turnuvası! F.Bahçe ve G.Saray... La Liga ile dostluk turnuvası! F.Bahçe ve G.Saray... 20:35
Daha Eski
F.Bahçe G.Saray ve Trabzonspor PFDK'da! F.Bahçe G.Saray ve Trabzonspor PFDK'da! 20:23
Vitor Pereira milli yıldıza hoca oluyor! Vitor Pereira milli yıldıza hoca oluyor! 19:55
Millilerden farklı prova! Millilerden farklı prova! 19:36
Milliler Diyarbakır'a geldi! Milliler Diyarbakır'a geldi! 19:18
Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! "Süre aldıkça..." Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri! "Süre aldıkça..." 18:29
Denizlispor hükmen mağlup sayıldı Denizlispor hükmen mağlup sayıldı 18:21